Santa Bárbara continua ‘cuidando’ dos espaços públicos

Os serviços de zeladoria seguem em Santa Bárbara d´Oeste, cuidando dos espaços públicos. Nesta segunda-feira (23), a Prefeitura realizou nivelamento e cascalhamento na rua João Pereira no Cruzeiro do Sul. Na última semana, a estrada de acesso ao Beira Rio e as ruas Celso de Arruda Ribeiro, Desembargador Aderito Pereira da Silva e Dr. Alfredo Ribeiro Nogueira, no Glebas Califórnia, receberam manutenção.

A capinação foi executada em áreas e vias do Jardim Sartori, San Marino, no Parque dos Ipês, Conjunto dos Trabalhadores, Jardim Conceição, Estrada do Pedroso e Estrada do Barreirinho. Já a Avenida Santa Bárbara, Rua Ipeúna, no Jardim das Turmalinas e Rua João Gomes Pereira, no Parque Planalto, receberam tapa buraco.