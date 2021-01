Santa Bárbara confirma volta às aulas dia 1º

As aulas presenciais na rede municipal de ensino de Santa Bárbara d’Oeste serão retomadas em 1º de fevereiro. A data foi anunciada nesta sexta-feira (15) pelo prefeito Rafael Piovezan durante sua participação no Jornal Santa Bárbara Hoje, da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

A data do dia 1º de fevereiro é a mesma do retorno das aulas da Rede Estadual de Ensino. A volta às aulas em Santa Bárbara d’Oeste segue as diretrizes do Plano São Paulo, do Governo do Estado de São Paulo, que disciplina sobre as atividades realizadas durante a pandemia do Coronavírus.

Nos próximos dias a Prefeitura fará os devidos comunicados sobre como ocorrerá a volta às aulas. O retorno dos alunos ocorrerá de maneira escalonada. A Secretaria de Educação já intensificou todo o preparo da rede municipal para o recebimento dos alunos, finalizando os últimos arremates em escolas, adquirindo todos os equipamentos e insumos necessários e capacitando os profissionais da Educação.

“Temos conversado bastante com a Secretaria de Educação para finalizarmos os últimos detalhes relacionados à volta às aulas na rede municipal de ensino. Paralelo a isso, também estávamos acompanhando toda a movimentação do Governo do Estado de São Paulo acerca do tema. Nosso retorno segue o Plano São Paulo e ocorrerá de maneira escalonada. Nos próximos dias faremos todas as comunicações pertinentes, deixando muito claro aos pais e mães como vai funcionar este retorno. Nosso objetivo é proporcionar tranquilidade e clareza neste momento. É um grande desafio, mas a Secretaria de Educação está preparada para a volta com todos os insumos necessários, para as crianças e para todos os profissionais de Educação”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.