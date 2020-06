Santa Bárbara confirma mais uma morte por coronavírus

O Município de Santa Bárbara d’Oeste atualizou, nesta terça-feira, os casos do Coronavírus (Covid-19) no município.

O sétimo óbito relacionado ao Município foi confirmado oficialmente nesta terça-feira (16), sendo datado do sábado (13). Trata-se de uma mulher, de 68 anos, que morava na região do Planalto do Sol 2.

Sendo assim o Município registra:

• 161 casos suspeitos

• 121 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 18 de moradores de outros municípios

• 65 casos curados

• 602 casos descartados

• 1 óbito suspeito

• 7 óbitos confirmados

• 6 óbitos descartados

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.