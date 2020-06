Santa Bárbara conclui implantação de 5 novos leitos de UTI

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o Hospital Santa Bárbara concluíram a implantação de mais 5 novos leitos de UTI.

Com a ampliação, o hospital passa a contar atualmente com 20 leitos de UTI disponíveis – o que fez baixar sua taxa de ocupação para 75%, nesta quinta-feira (18).

“Reforçando a parceria entre a Santa Casa e a Prefeitura, fizemos algumas adequações e remanejamos nossa UTI geral, totalmente destinada aos pacientes SUS, para uma ala exclusiva em nossa Santa Casa e informamos que já estão implantados outros novos leitos de UTI para o uso exclusivo de pacientes com COVID-19”, comentou o presidente da Santa Casa, Aparecido Donizete Leite.

Para a próxima semana, outros 5 leitos de UTI também serão implantados, concluindo a ampliação anunciada de mais 10 novos leitos.

No mês de maio, houve um aumento de 7 leitos para o atendimento SUS no município, elevando de 8 para 15 leitos de UTI dentro da Santa Casa.

Com o total implantado no mês de junho, o Hospital Santa Bárbara chega a 25 leitos de UTI para o atendimento público de pacientes SUS na cidade.

“Trabalhamos para ampliar a oferta de leitos. Nosso planejamento antes da pandemia era para dobrar as vagas e faríamos isso até o mês de agosto. Com a pandemia, tudo mudou. Além de antecipar, precisamos aumentar ainda mais do que o planejado”, comentou o prefeito Denis Andia.