Santa Bárbara comemora título de “mais segura do Estado de SP”

Instituto Sou da Paz aponta Santa Bárbara d’Oeste com o melhor indicador geral de criminalidade, de acordo com dados oficiais da SSP

Santa Bárbara d’Oeste é a cidade mais segura do Estado de São Paulo. O Instituto Sou da Paz apresentou nesta quinta-feira (22) o IECV – Índice de Exposição aos Crimes Violentos 2020, produzido a partir de dados públicos oficiais de Segurança Pública no Estado de São Paulo.

No ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes, Santa Bárbara d’Oeste aparece na 1ª posição.

O IECV é calculado a partir da média ponderada de três subíndices: crimes letais (homicídio e latrocínio), crimes contra a dignidade sexual (estupro) e crimes contra o patrimônio (roubo – outros, roubo de veículo e roubo de carga).

“Santa Bárbara d’Oeste apresenta um histórico de ações que impactam positivamente nos índices de segurança, como as ações coordenadas entre a Guarda Municipal e as Polícias Civil e Militar, com ações ostensivas e preventivas, patrulhamento permanente, vigilância das entradas e saídas do município, rondas preventivas e o uso de tecnologia, através de videomonitoramento, dos totens e drones. Vamos aperfeiçoar estas ações, complementando e ampliando todas as melhorias que tiveram início na gestão do prefeito Denis Andia”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.