Santa Bárbara comemora novos empreendimentos e geração de 1,6 mil empregos em 2021

Santa Bárbara d’Oeste apresenta no ano de 2021 novos empreendimentos já implantados e em implantação, além do saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada.

Neste ano, o Município gerou 1.606 empregos formais entre janeiro e maio, de acordo com dados oficiais do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal. Ressalta-se que em 2020, Santa Bárbara já havia gerado 731 empregos com carteira assinada – melhor desempenho desde o ano de 2013.

Para o prefeito Rafael Piovezan, o desenvolvimento econômico e social é fundamental após a pandemia da Covid-19. De acordo com o chefe do Executivo, os impactos econômicos foram minimizados e tal retomada já ocorre em Santa Bárbara d’Oeste.

“Os números demonstram a geração de empregos e os novos empreendimentos se instalam em nossa cidade. Aqui em Santa Bárbara temos feito um trabalho ao longo dos últimos anos, com 100% de esgoto tratado, reforço no abastecimento de água – troca e modernização de redes e uma nova represa que vem por aí -, mobilidade urbana, com novas vias interligando a nossa cidade, entre outras ações. Tudo isso proporciona o saldo positivo na geração de empregos e estes novos empreendimentos que estão em implantação e que ainda serão inaugurados neste segundo semestre”, analisou.

Confira alguns dos empreendimentos já anunciados e em implantação em Santa Bárbara neste ano de 2021:

• A Paramount Plásticos Ltda iniciou efetivamente a sua produção no Município, com investimento de R$ 35 milhões e a geração de 350 empregos diretos, com nova unidade às margens da SP-304, no Distrito Industrial.

• A Rede de Supermercados Pague Menos inaugurou sua nova loja no Jardim Firenze. A nova loja, uma das mais modernas da região, possui 2.600 m² em área de vendas, conceito diferenciado – ‘compre e retire’, com duas vagas destinadas para os clientes que optarem por adquirir no e-commerce e retirar na loja presencialmente – com investimento de R$ 30 milhões para a sua implantação. Além dos funcionários da antiga loja, na Rua 13 de Maio, a nova loja do Jardim Firenze gerou mais 70 empregos diretos, totalizando mais de 200 colaboradores.

• O Hospital Samaritano entrou em funcionamento em Santa Bárbara d’Oeste. Localizado na Rua Limeira, Zona Leste do Município, o novo hospital conta com Pronto-Socorro clínico 24 horas e pediatria das 7 às 22 horas, Ambulatório de Especialidades, exames de imagens e laboratoriais, além de diversos outros serviços e toda a infraestrutura hospitalar. Diversas especialidades médicas são oferecidas e o Hospital conta ainda com Centro Cirúrgico, Maternidade, UTI Adulto e Neonatal e um completo setor de diagnóstico, além de Hemodinâmica (angioplastia e cateterismo).

• A Kacyumara (artigos de cama, mesa, banho e presentes) abriu a sua primeira unidade no Município, em prédio localizado no centro da cidade, na esquina da Avenida Corifeu de Azevedo Marques com a Rua Graça Martins

• A Cervejaria 3 Américas chegou ao Villa Multimall (antigo Vic Center) e abriu suas portas há 2 semanas. O espaço tem mais de 500 m2 de área, com mais de 200 lugares em um ambiente amplo e planejado.

• As obras para a implantação do Assaí Atacadista já estão em andamento. Para a implantação da nova loja, às margens da Avenida Santa Bárbara, serão investidos aproximadamente R$ 60 milhões. A nova loja terá 12,8 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 22 mil metros quadrados, geração de 350 empregos durante a obra e mais 500 empregos diretos e indiretos com a inauguração da loja, prevista para ocorrer até o fim do ano de 2021. O processo seletivo das vagas deverá ser iniciado ainda neste 3º trimestre e será comunicado pela empresa.

• O Paris 6 vai se instalar no Villa Multimall (antigo Vic Center) e deve ser inaugurado em setembro. O restaurante terá 140 metros quadrados de área construída, entre área interna e deck externo. O contrato para a implantação do Paris 6 foi assinado nesta semana e a obra terá início nos próximos dias, com previsão de 60 a 90 dias para sua conclusão.

• A rede de restaurantes Coco Bambu, especializada na gastronomia de frutos do mar, se instalará no Tivoli Shopping no segundo semestre, com investimento de R$ 4 milhões e um projeto de aproximadamente 600 metros quadrados, com capacidade para 200 lugares e geração de 100 empregos, entre diretos e indiretos.

• A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, também iniciará suas atividades no segundo semestre deste ano, no Tivoli Shopping.