Santa Bárbara comemora menor taxa de desemprego da RMC

O Município de Santa Bárbara d’Oeste tem a menor taxa de desemprego entre as 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Os dados são oficiais, mediante números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) | Governo Federal, e constam em estudo da ACIC (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

Com índice de apenas 1,76%, o estudo aponta que o número de desempregados no Município é de 2.406 pessoas. A taxa de desemprego em Santa Bárbara d’Oeste é 7,24% abaixo da média entre as 20 cidades da RMC, que apresenta taxa de 9%.

“Santa Bárbara d’Oeste é uma cidade cheia de oportunidades, em evolução e alvo de diversos investimentos. Em 2021 apresentamos uma série de novos empreendimentos e, dia após dia, a nossa cidade se consolida como referência, apresentando franco desenvolvimento econômico e social. Os conceitos aplicados em nossa gestão vão ao encontro do desejo do cidadão, que não permite mais que sua cidade ande para trás ou viva incertezas. É o tempo de inovação, da alta qualidade de vida, do emprego, da geração de renda e dos bons índices em uma série de estudos e rankings”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.

Além de apresentar a menor taxa de desemprego da RMC em 2021, Santa Bárbara registrou um aumento de mais de 600% no número de empregos formais em 2021 – em comparação ao ano de 2020 – e o aumento de 50% no saldo de empresas abertas em Santa Bárbara d’Oeste em 2021 – em comparação ao ano de 2020 – de acordo com dados da Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).

Santa Bárbara em constante transformação

O Município de Santa Bárbara d’Oeste apresenta-se organizado e pronto para receber novos empreendimentos, oferecendo 100% de esgoto tratado, alto nível de classificação em saneamento básico, água classificada como de excelência por estudos realizados pela Funasa (Fundação Nacional de Saúde), Índice de Desenvolvimento de Educação Básica superior à média do Estado de São Paulo e do Brasil, ampla rede de ensino, com 55 escolas municipais, 34 escolas estaduais, SENAI, ETEC e Faculdades, ampla rede municipal de Saúde (certificada com ISO 9001), 17 UBSs, 4 prontos-socorros, 2 hospitais e centros de exames, alto índice de desenvolvimento humano e é considerada como a cidade mais segura do Estado de São Paulo (Instituto Sou da Paz 2020), além de estar localizada às margens da Rodovia dos Bandeirantes (uma das mais importantes do País).

A mobilidade urbana também é outro fator importante no desenvolvimento de uma cidade e Santa Bárbara d’Oeste passou por grande transformação com a implantação de novas avenidas e corredores viários, que proporcionam a integração de todas as regiões e facilitam o deslocamento do cidadão. O vazio urbano entre a Zona Leste e a região central é preenchido após a execução de um amplo sistema viário e uma série de intervenções ali realizadas.

Confira alguns anúncios na área do Desenvolvimento Econômico em 2021:

• Greiner Bio-One: empresa tecnológica de origem austríaca, a Greiner Bio-One atua na área da saúde, nos segmentos de biociência, diagnósticos e é colíder mundial da divisão pré-analítica. A multinacional foi anunciada pelo prefeito Rafael Piovezan em agosto de 2021. Neste ano de 2022 serão construídos um Centro Administrativo e um moderno Centro de Distribuição no Município

• Freitas Leiloeiro Oficial: com obras já iniciadas, o maior complexo leiloeiro da América Latina está localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, Distrito Industrial, com capacidade total de armazenamento de 4 mil veículos, em um prédio com altura de 27 metros, 4 andares, totalizando 49 mil metros quadrados de área construída. Com a operação, o número de empregos diretos mais do que dobra, chegando a 100 funcionários

• Loteamento Empresarial Solaris: anunciado em dezembro de 2021, o novo loteamento será implantado às margens da Estrada Ernesto de Cillo, contando com 448 lotes, entre industriais a partir de 1.000m² e comerciais a partir de 250m²

• Mercado da Cidade: anunciado em setembro de 2021, o mais novo empreendimento já tem suas obras em andamento entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Pedro Álvares Cabral, com uma área utilizada de quase 1.600 m². No espaço serão instalados 46 boxes voltados para alimentação, hortifruti, açougue/peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros, com investimento de R$ 6 milhões e previsão de gerar 138 empregos diretos

• Paramount Plásticos Ltda: operação iniciada no Município, com investimento de R$ 35 milhões e a geração de 350 empregos diretos, com nova unidade às margens da SP-304, no Distrito Industrial

• Complexo Administrativo e Logístico da Rede de Supermercados Pague Menos: com mais de 1.000 empregos gerados desde o início de seu funcionamento, o espaço reúne Centro de Distribuição e o Maior Frigorífico do Estado de São Paulo

• Nova loja do Supermercados Pague Menos: instalada no Jardim Firenze, a nova loja gerou mais 70 empregos diretos e totaliza mais de 200 colaboradores

• Assaí Atacadista: instalado às margens da Avenida Santa Bárbara, em investimento de aproximadamente R$ 60 milhões, a nova loja gerou mais de 500 empregos

• Hospital Samaritano: com funcionamento iniciado em 2021, o novo hospital conta com Pronto-Socorro clínico 24 horas e pediatria das 7 às 22 horas, Ambulatório de Especialidades, exames de imagens e laboratoriais, além de diversos outros serviços e toda a infraestrutura hospitalar. Diversas especialidades médicas são oferecidas e o Hospital conta ainda com Centro Cirúrgico, Maternidade, UTI Adulto e Neonatal e um completo setor de diagnóstico, além de Hemodinâmica (angioplastia e cateterismo)

• Coco Bambu: a rede especializada na gastronomia de frutos do mar se instalará no Tivoli Shopping e abrirá suas portas em abril. O processo seletivo para a contratação de 100 colaboradores já teve início

• Pizza Company: inaugurado no início deste ano, o Pizza Company foi anunciado em 2021, com implantação na esquina das ruas Santa Bárbara e João Lino, no Centro

• Nagoro Sushi: inaugurado no início deste ano, o Nagoro Sushi foi implantado durante o ano de 2021 na Rua Riachuelo, área central, em espaço de mais de 400 metros quadrados, capacidade para 100 pessoas, estacionamento próprio e geração de 30 empregos

• Paris 6: obras em andamento no Villa Multimall

• Cervejaria 3 Américas: instalada no Villa Multimall, o espaço tem mais de 500 m2 de área, com mais de 200 lugares em um ambiente amplo e planejado

• Centauro: a maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina abriu suas portas no segundo semestre deste ano, no Tivoli Shopping

• Kacyumara (artigos de cama, mesa, banho e presentes): primeira unidade no Município abriu suas portas em prédio localizado no centro, na esquina da Avenida Corifeu de Azevedo Marques com a Rua Graça Martins