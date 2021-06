Santa Bárbara com mais de 200 vagas de emprego abertas

Novas oportunidades de emprego estão disponíveis no Desenvolve S.Bárbara. São 210 vagas com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, podendo ser encerradas sem aviso prévio.

O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015 ou pelo e-mail [email protected]. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Confira a relação completa de vagas:

Vagas para alfabetizado:

Ajudante de cozinha, Ajudante instalador de vidros, Ajudante geral, Aprendiz (usinagem), Auxiliar de confeitaria, Azulejista, Barman, Bloqueiro, Carpinteiro, Chefe de cozinha, Costureira, Cozinheiro (a), Eletricista, Encanador, Faxineiro (tecelagem), Fresador, Fritadeira, Laminador gráfico, Marceneiro, Mecânico de tear (contramestre), Mecânico de tear Panter, Mecânico hidráulico, Motorista, Motorista carreteiro, Operador de empilhadeira, Operador de máquina matelasse/ Mutinga, Operador e programador de centro de usinagem, Operadora de caixa, Padeiro (a), Pedreiro, Pintor, Serralheiro, Soldador, Torneiro mecânico.

Vagas para ensino fundamental (1º grau):

Acabador de mármore, Auxiliar de vendas, Borracheiro, Carpinteiro, Contramestre, Controlador de acesso, Encanador industrial, Instalador, Manobrista, Marmorista (montador), Meio oficial de marcenaria, Motorista operador de munck, Operador de máquina (mini escavadeira), Polidor, Retificador, Soldador, Tecelão, Urdidor.

Vagas para ensino médio (2º grau):

Analista de google ADS, Analista de marketing digital, Analista de processo industrial, Assistente fiscal, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de produção, Auxiliar de serralheria, Camareira, Carpinteiro, Emplacador de veículos, Enfestador, Faxineiro, Fresador/ferramenteiro, Gerente/ Chefe de cozinha, Mecânico automotivo, Meio oficial de serralheiro, Operador corte/ vinco, Operador de estamparia, Operador de montagem, Operador de plasma (oxicorte/CNC), Padeiro (a), Redator marketing de conteúdo (webwriter), Serralheiro, Tecelão (ã), Torneiro mecânico, Vendedor (a) externo.

Vagas que exigem cursos:

Ajudante de mecânico diesel: curso de mecânica, Ajudante de montagem: curso na área, Auxiliar de refrigeração: curso de refrigeração e NR10, Auxiliar de torneiro mecânico: curso na área, Eletricista de manutenção: curso técnico eletromecânico/ eletrônico, Ferramenteiro: curso de moldes e ferramentaria, Líder de caldeireiro: curso na área, Mecânico de refrigeração: curso de refrigeração e NR10, Mecânico diesel: curso de mecânica, Meio oficial de caldeiraria: curso de caldeiraria, Operador(a)/ programador (a) de centro de usinagem: curso na área, Operador de Máquina CNC: curso na área, Operador de veículo pesado: curso de pá carregadeira ou escavadeira, Operador/Programador de Torno CNC: curso de programação de CNC, Programador de centro de usinagem: curso na área, Técnico de telecomunicações: curso técnico em telecomunicações, Técnico eletromecânico: curso de NR10 e curso, Torneiro de produção: curso na área, Torneiro mecânico: curso na área, Tosador (a): curso de banho e tosa.

Vagas para graduação:

Auxiliar fiscal, Estagiário (a) de engenharia civil, Estagiário (a) de marketing, Estagiário (a) de programação de Delphi, Fisioterapeuta, Supervisora administrativa, Técnico (a) de informática.