Santa Bárbara abre cadastro para comércio gastronômico

A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) abriram nesta quinta-feira (30) o cadastro on-line de estabelecimentos gastronômicos da cidade, seguindo o Plano Diretor de Turismo. O cadastro pode ser feito por meio do site www.santabarbara.sp.gov.br/turismogastronomico.

Poderão participar estabelecimentos comerciais localizados em Santa Bárbara, como: bares, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, sorveterias, restaurantes, choperias, cafeterias, padarias e similares.

O objetivo é divulgar de forma institucional os diferentes atrativos turísticos gastronômicos do Município, promovendo a atividade turística de maneira sustentável e inclusiva, facilitando a aproximação entre o visitante e o estabelecimento comercial participante, proporcionando o desenvolvimento de roteiros gastronômicos de forma prática e possibilitando maior acesso à informação pelos turistas.

“Avançamos mais uma etapa no mapeamento do Turismo em Santa Bárbara d’Oeste, seguindo o plano de desenvolvimento do prefeito Rafael Piovezan. Concluímos o levantamento da zona rural e agora buscamos informações dos estabelecimentos gastronômicos da cidade. Além de possibilitar a criação de rotas gastronômicas e viabilizar a divulgação institucional desses pontos, o mapeamento fornecerá dados importantes sobre a capacidade de atendimento, infraestrutura, meios de comercialização dos produtos e quais capacitações para o setor a Secretaria pode oferecer”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Todos os estabelecimentos comerciais participantes devem seguir na íntegra o Regulamento disponível no mesmo link do cadastro. Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser apresentadas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone (19) 3455-7000.