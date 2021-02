Santa Bárbara. Aulas presenciais na rede municipal retomadas nesta quinta

A volta às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara acontecerá de forma gradativa a partir desta quinta-feira (25). Nesta primeira etapa retornarão às aulas presenciais os alunos dos últimos anos de cada segmento: Maternal III, Jardim II, 5º ano do Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos). A presença é facultativa, com os responsáveis escolhendo se os alunos frequentam ou não as aulas presenciais.

Os critérios foram definidos entre as secretarias de Educação e de Saúde, após avaliação detalhada para que seja oferecida aprendizagem com o máximo de segurança. As decisões podem ser reavaliadas mediante a situação da pandemia no Município.

Maternal III (3 anos de idade)

O atendimento dos alunos do Maternal III será diário (segunda a sexta-feira) pois favorece o estabelecimento de vínculo, primordial a esta faixa etária. Para que isso ocorra, o horário será reduzido, das 8 às 12h30 e as turmas serão divididas em pequenos grupos (de até 35%) e mais profissionais estarão disponíveis para acolhimento com segurança.

Jardim II (5 anos de idade)

O retorno dos alunos do Jardim II será de 30%, em revezamento. As crianças do período integral cumprirão o horário das 8 às 12 horas, uma vez por semana e terão aulas on-line e atividades remotas por meio da plataforma G-Suite (Google for Education). Os matriculados em período regular (meio período) irão presencialmente das 8 às 11 horas (matriculados de manhã) e das 13h30 às 16h30 (matriculados à tarde), também uma vez por semana presencialmente, além de aula on-line e atividades remotas.

5º ano (9 anos de idade)

Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental também seguirão a escala de 30% de presentes por dia. Os do período integral frequentarão a escola das 7h30 às 11h30. Os estudantes que cumprem período parcial frequentarão das 7h30 às 10h30 (matriculados manhã) e das 13 às 16 horas (matriculados tarde). Todos frequentarão a escola uma vez por semana e terão aula on-line e atividades remotas, com revezamento de turmas.

EJA

Os alunos da EJA terão aulas presenciais três vezes por semana, das 19 às 22 horas e dois dias de aulas on-line. A turma será dividida em pequenos grupos, respeitando o distanciamento social.

Os alunos matriculados em outras séries e anos seguirão por enquanto com conteúdo online na nova plataforma G-Suite (Google for Education) e atendimento via redes sociais e presencial se necessário, com agendamento prévio. Os atendimentos individuais seguem mediante agendamento e de acordo com avaliação da necessidade. A alimentação e o transporte escolar serão ofertados aos presentes.

Para mais informações os responsáveis devem procurar diretamente a unidade escolar que o aluno está matriculado. As escolas estão preparadas e os funcionários capacitados a seguirem as normas de segurança previstas pela Vigilância Sanitária em atenção à pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19).