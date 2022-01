Santa Bárbara aposta em planejamento para não faltar água

Planejamento. Esta é a palavra que norteia todas as ações do DAE (Departamento de Água e Esgoto) para garantir o abastecimento e o desenvolvimento econômico de Santa Bárbara d’Oeste.

Além da construção da nova represa, com serviços preliminares já em andamento, e todas as ações executadas nos últimos anos para ampliar a capacidade de abastecimento, já está preparado um sistema de captação alternativo – que utiliza o manancial existente na Usina Santa Bárbara, envolvendo cinco represas com capacidade de até 500 milhões de litros de água de excelente qualidade.

Planejado em 2015, por conta da crise hídrica que atingiu o Estado de São Paulo no ano anterior, o projeto contemplou a implantação de uma adutora desde a Usina até a ETA II, na Vila Aparecida.

Durante este mês, o DAE finalizou toda a instalação do sistema de captação e bombeamento na principal represa do sistema, localizada na Estrada do Beira Rio, e iniciou os testes levando a água até a ETA II.

Com mais este sistema de captação, o DAE está se antecipando caso ocorra um novo período crítico de estiagem, já que as agências reguladoras do Estado, como a ARES-PCJ, têm alertado que o volume de chuvas do final de 2021 e início deste ano está abaixo do previsto.

“Com planejamento e uma série de ações, fortalecemos o abastecimento em Santa Bárbara d’Oeste. O sistema de captação alternativo será acionado caso necessário. E é válido ressaltar que isso não é feito de uma hora pra outra, com um estalar de dedos. Nós iniciamos este planejamento em 2015, após aquela a crise hídrica que atingiu o Estado de São Paulo no ano anterior. Estando à frente do DAE, executamos um projeto que contemplou a implantação de uma adutora desde a Usina até a ETA II, na Vila Aparecida. De lá pra cá, de 2015 a 2020, não tivemos nada que apontasse para um cenário mais crítico com relação às chuvas. Entretanto, no ano passado, já observamos e alguns alertas foram feitos a respeito de possíveis períodos mais difíceis em 2021 e 2022. É um amplo esforço nosso e de toda a equipe do DAE para garantir o abastecimento, a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico e social de Santa Bárbara”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.