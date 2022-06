“Brasil 200 – o futuro dos próximos 200 anos”. Com este tema, que celebra o bicentenário da Independência do Brasil, o tradicional Desfile Cívico de Sete de Setembro de Santa Bárbara d´Oeste será retomado este ano em frente ao Parque Araçariguama. A realização do evento foi impossibilitada nos últimos dois anos por conta das restrições da pandemia causada pelo Covid-19. Crianças, entidades, instituições, agremiações irão enaltecer o amor à Pátria e à Independência do Brasil e colorir a avenida Corifeu de Azevedo Marques, de verde e amarelo. O Desfile acontece das 8 ás 12 horas.

As inscrições para os interessados abrem nesta quarta-feira (29) por meio do site www.culturasbo.com e seguem até dia 6 de julho .Poderão participar do desfile, organizações vinculadas à União, Estado ou Município, instituições de ensino da Rede Pública Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, vinculadas ao Estado, e de ensino particular, entidades assistenciais e de utilidade pública, fundações, institutos, associações e coletivos culturais e entidades religiosas.

Serão no máximo 45 agremiações e o critério de seleção é a ordem cronológica, conforme regulamento disponível no site da inscrição. A divulgação dos resultados será dia 8 de julho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3464.9424 ou na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada na Rua João XXIII, 61, Centro.