Santa Bárbara anuncia “mercadão” com 46 lojas de alimentação

No espaço serão instalados 46 boxes voltados para alimentação, hortifruti, açougue/peixaria, plantas e flores, agropet, laticínios, produtos naturais, empório, entre outros.

O prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (PV), anunciou, nesta sexta-feira, a construção de um “mercadão” no município. O empreendimento, denominado Mercado da Cidade, será construído entre a Rua Floriano Peixoto e a Rua Pedro Álvares Cabral, com uma área utilizada de quase 1.600 m².

A obra será executada pela empresa Santos e Penteado Empreendimentos Ltda, proprietária do local, com um investimento de R$ 6 milhões e com a previsão de gerar 138 empregos diretos. O projeto contempla estacionamento, praça de alimentação, sanitários, administração e depósito.