Santa Bárbara agora conta com mais leitos para tratar a Covid19

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste instalou nos últimos dias novos leitos no Hospital de Campanha, no PS “Dr. Edison Mano” e no Hospital Santa Bárbara para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Com as novas instalações, a rede pública de Saúde do Município passa a contar com 101 leitos para o atendimento ao cidadão barbarense:

• 26 leitos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara

• 20 leitos com respiradores e 30 leitos clínicos (sem respiradores) no Hospital de Campanha

• 12 leitos com respiradores, 13 leitos clínicos (sem respiradores), além de 7 cadeiras médicas no PS “Dr. Edison Mano”

Desde o início da pandemia, Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que mais abriu leitos para o atendimento de pacientes com Covid-19. E a Prefeitura segue trabalhando para a implantação de mais leitos.

Ressalta-se ainda que o cidadão barbarense atendido por planos de Saúde têm à disposição os leitos da rede particular (instalados em Americana e demais cidades da região).

Vale destacar que Santa Bárbara d’Oeste foi uma das poucas cidades no Estado de São Paulo a manter o seu Hospital de Campanha em pleno funcionamento – o que possibilitou que o cidadão barbarense fosse assistido em um dos momentos mais difíceis da pandemia.