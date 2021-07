Abrigo e frio. Santa Bárbara acolhe 6 no primeiro dia da ação

Em decorrência da queda nas temperaturas desde quarta-feira (28), o Município de Santa Bárbara d’Oeste intensificou ainda mais a ação de acolhimento às pessoas em situação de rua.

Além dos três abrigos existentes na cidade, que já prestam atendimento, o Ginásio Municipal “Vereador José Salves” foi disponibilizado para abrigar as pessoas encaminhadas pelas equipes de abordagem, com acomodações para dormir, vestiário para banho e refeições.

Entre a noite de quarta-feira (28) e a manhã desta quinta-feira (29) foram 6 acolhimentos realizados para os abrigos disponibilizados.

A ação seguirá até a próxima terça-feira (3), quando as baixas temperaturas devem permanecer.

O trabalho executado pela Prefeitura conta com o apoio da Câmara Municipal, reunindo esforços da Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Esportes, Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio da Guarda Municipal e Defesa Civil, das entidades Associação Vinde à Luz e Associação Cidadã e Cidadão de Direito e Centro Pop.

Endereços:

• Ginásio Municipal “Vereador José Salves”

Rua da Batata, s/n, Jardim Pérola

• Abrigo Feminino

Rua General Câmara, 369, Centro

• Abrigos Masculinos

Rua Santa Cruz, 358, Centro

Rua Jorge Juventino de Aguiar, 75, Conjunto Roberto Romano

Telefones disponíveis à população:

Guarda Municipal – 153

Atendimento 24 horas

Centro Pop – (19) 3455.7133

Atendimento segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

Doações

A “Campanha do Agasalho” continua em Santa Bárbara d’Oeste. Roupas, cobertores e calçados são encaminhados às famílias que mais precisam e às pessoas em situação de vulnerabilidade. A distribuição é organizada pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários), Centro POP e entidades assistenciais do município. As doações podem ser feitas em diversos pontos de arrecadação pela cidade (a lista completa está disponível no site oficial da Prefeitura – www.santabarbara.sp.gov.br).