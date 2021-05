Santa Bárbara abre vagas da oficina “Projetos Culturais para ProAC”

Santa Bárbara d’Oeste abre inscrições para a oficina gratuita de “Projetos Culturais para ProAC”, gerenciada pela Poiesis Organização Social de Cultura. Serão 40 vagas por turma preenchidas por ordem de inscrição para maiores de 16 anos, conforme cronograma abaixo.

Em quatro encontros on-line, a oficina é voltada preferencialmente para artistas, produtores e agentes culturais e abordará os principais fundamentos para formatação de projetos culturais para os editais do ProAC – programa de fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Turmas com coordenação de Eva Laurenti:

Turma A:

1, 2, 3 e 4 de junho – terça a sexta-feira – 8h30 às 10h30

inscrições: https://forms.gle/tBd781qsRDCAfGcQ9

Turma B:

7, 16, 18 e 23 de junho – segunda, quartas e sexta – 18h30 às 20h30

inscrições: https://forms.gle/wDugfirycKN8FzBE8

Turma C:

8, 9, 10 e 11 de junho – terça a sexta-feira – 8h30 às 10h30

inscrições: https://forms.gle/cDopqt6MfcpHUCSB9

Turma D:

15, 16, 17 e 18 de junho – terça a sexta-feira – 8h30 às 10h30

inscrições: https://forms.gle/r57AwURh4uCP1jDs9

Turma E:

22, 23, 24 e 25 de junho – terça a sexta-feira – 8h30 às 10h30

inscrições: https://forms.gle/C8RDskEKHQcgt8Mu6

Turmas com coordenação de Amanda Alves Prado:

Turma F:

2, 3, 4 e 5 de junho – quarta-feira a sábado – 10h às 12h

inscrições: https://forms.gle/JAnFwbfuhSdeA4qE6

Turma G:

7, 9, 10 e 11 de junho – segunda, quarta, quinta e sexta-feira – 10h às 12h

inscrições: https://forms.gle/6vEe9uUY3y7AWihs9

Turma H:

12, 19 e 26 de junho – sábados (3 encontros) – das 15h às 17h40

inscrições: https://forms.gle/ofBjdmWri1vThov56

Turma I:

14, 16, 17 e 18 de junho – segunda, quarta, quinta e sexta-feira – 10h às 12h

inscrições: https://forms.gle/qR3fwwcNWf3HagZD9

Turma J:

21, 23, 24 e 25 de junho – segunda, quarta, quinta e sexta-feira – 10h às 12h

inscrições: https://forms.gle/Qw2SwcXqX8B3vrq97

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.