Santa Bárbara abre processo seletivo para sepultador

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial 2 de 2021 para o cargo de sepultador. O processo destina-se exclusivamente para contrato temporário por prazo determinado para exercício junto aos Cemitérios Municipais.

As inscrições seguem até as 23h59 do dia 8 de outubro, sexta-feira, pelo www.santabarbara.sp.gov.br, na Aba Concursos Públicos > Inscrições abertas, por meio de formulários digitais específicos. Neste caso, não será cobrada taxa de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá informar os dados pessoais e demais solicitados, não possuir comorbidades, conforme Decreto Municipal nº 7.059/2020, ter em mãos a Carteira de Trabalho e enviar fotos das páginas que contenham foto, verso e contratos de trabalho e, se a pessoa mudou de emprego, das anotações do documento, com o intuito de comprovar a experiência. As fotos devem ser enviadas somente nos formatos pdf. ou jpeg. e com nitidez que permita sua validação, além de anexar o histórico escolar de conclusão do Ensino Fundamental (frente e verso).

Processo Seletivo Simplificado Emergencial 2 de 2021

5 vagas

Sepultador

Nível Fundamental Completo

R$ 1.223,37

Jornada semanal de 44 horas