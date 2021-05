Santa Bárbara abre novas oficinas culturais gratuitas

Santa Bárbara d’Oeste abre as inscrições para novas oficinas culturais gratuitas pela plataforma Zoom, por meio da parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Serão disponibilizadas as aulas: A diversidade linguística brasileira, Elaboração de projetos para o desenvolvimento de agentes e agendas, Fotoescultura no Brasil, Fotografia e literatura, Iniciação ao mercado de trabalho para novos atores, Em defesa da narratividade: psicanálise e escrita criativa em tempos de pandemia, Introdução à ilustração e composições digitais, Enfrentando as imagens – o olhar colonial na construção do “outro”, Criação e composição em Rap, Iniciação à gestão pública de arte e cultura e O papel das bibliotecas: ação cultural e mobilização.

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Confira detalhes das oficinas e links para inscrições:



A DIVERSIDADE LINGUÍSTICA BRASILEIRA

Data e horário: 10 de junho, das 18h às 21h

Coordenação: Cecília Farias e Bruno Guide

50 Vagas

Inscrições: até o preenchimento das vagas

Link para inscrições: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lfuquqzopGtKoXdTltt-kDs4KYE_MnNHB

Sinopse

Quantas línguas são faladas hoje no Brasil? Por que o português falado aqui é tão diferente do falado em Portugal? Quais línguas influenciaram o nosso idioma? Ainda que sejam faladas no Brasil mais de 200 línguas, existe a ideia (propositalmente difundida) de que somos um país monolíngue. Para desfazer essa imagem de país de língua única, propomos discutir essas questões e apresentar um pouco da rica diversidade que é parte fundamental da história do Brasil.

OFICINA: ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AGENTES E AGENDAS

Coordenação: Daniele Sampaio

Datas e horários:

Turma A – 15, 17, 22, 24 e 29 de junho – das 14h às 16h

Turma B – 16, 21, 23, 28 e 30 de junho – 18h às 20h

Inscrições: 14 a 30 de maio

60 vagas por turma

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Artistas, produtores, gestores, estudantes e demais atuantes na área cultural

Link pra inscrição: https://forms.gle/iPt3L1wtyC2hkNVa6

Sinopse:

Dentre os desafios enfrentados por agentes culturais está o acesso a fontes de financiamento, imprescindíveis para a consolidação de um percurso artístico consistente. O primeiro passo para superar esta realidade envolve a elaboração do projeto, quando se dá contorno textual às ideias. No entanto, escrever é bem mais do que uma dinâmica de perguntas e respostas. Para além do domínio da técnica, como agentes culturais podem empreender a escrita de modo atento às dimensões cidadã, política e social intrínsecas ao fazer cultural? De que modo a práxis cotidiana destas e destes agentes podem estar vinculada à consolidação de agendas?”.

FOTOESCULTURA NO BRASIL – UM BREVE PANORAMA

Coordenação: Diana Proença

Datas e horários: 15 e 17 de junho, das 10h às 12h.

Inscrições: 14 a 30 de maio

30 vagas por turma

Plataforma: Zoom

Público-alvo: estudantes, artistas, professores, pesquisadores e interessados em geral

Link para inscrição: https://forms.gle/8zreUk5G439qdZoc9

Sinopse:

A fotoescultura surge no campo das artes visuais entre as décadas de 60 e 70, no mundo e também no Brasil. Prática exclusiva da arte contemporânea, pode ter inúmeras formas de materialização e conceituação, em trabalhos complexos que unem as linguagens fotográfica e escultórica. A oficina propõe apresentar um recorte da produção de fotoesculturas de artistas brasileiros, caracterizados por trabalhos fotográficos com formas tridimensionais.

OFICINA DE FOTOGRAFIA E LITERATURA: PELA JANELA DOS MEUS OLHOS – UMA CRÔNICA NA PANDEMIA

Coordenação: Marco Aurélio Olímpio

Datas e horários: 15, 17, 22 e 24 de junho, das 18h às 20h

Inscrições: 14 a 30 de maio

30 vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Interessados a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://forms.gle/j9ddqB34iLL3GqY2A

Sinopse:

Imagem e Palavra são textos. Tem o propósito de comunicar. Em pequenos ensaios criam panoramas de situações vividas pelas pessoas dentro de seus espaços de convívio, que somados, compõem uma história na grande teia da qual somos parte. Narrativas retratam personagens e situações que temos vivido durante a Pandemia da COVID-19. A oficina propõe trazer o ponto de vista do participante através da documentação pela fotografia feita com celular ou câmera numa junção com a escrita, considerando a rotina de cada participante. Será um exercício onde o olhar encontra acalanto nas palavras silenciadas.

PALESTRA: INICIAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO PARA NOVOS ATORES

Coordenação: Emerson Grotti

Datas e horários: 15 de junho, das 14h às 16h

Inscrições: até preenchimento das vagas

100 vagas por turma

Plataforma: Zoom

Público-alvo: interessados em geral

Link para inscrição:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkcO6gqD8vG9E8dPfEghWI7TgxHkMHWOj4

Sinopse:

A atividade abordará a carreira do ator/atriz em diferentes modalidades do mercado, buscando diferenciar e esclarecer o papel das agências de modelo e de atores, falar sobre formação, entidades representativas do setor e as possibilidades de atuação em diferentes espaços.

EM DEFESA DA NARRATIVIDADE: PSICANÁLISE E ESCRITA CRIATIVA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Coordenação: Ricardo Hirata

Datas e horário: 15 de junho das 18h às 21h

Inscrições: até preenchimento das vagas

50 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: estudantes, professores, artistas e interessados em geral a partir de 16 anos

Link pro formulário: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIucuiorD0iG9OrkF1E2J50mITcra4fumXA

Sinopse

Vivemos numa era de desorientação, como Narciso à beira do lago, que não encontra em si mesmo, um lugar para um desejo. “Para onde ir? Que futuro me aguarda?”

Pandemias e catástrofes ecológicas evidenciam uma linha do horizonte onde o sol não nasce radiante, mas se põe de modo sombrio e fantasmático. Será preciso reaprender a narrar os tempos da tristeza e da melancolia, encontrar nos objetos perdidos idealizados, uma possibilidade de recriar o que perdemos, reconhecer os traumas e re-endereçar as injustiças perpetradas pelos colonialismos. Re-investir nas potências narrativas que levam em conta conteúdos inconscientes, é imprescindível.

OFICINA: INTRODUÇÃO À ILUSTRAÇÃO E COMPOSIÇÕES DIGITAIS

Coordenação: Marisa Cristina de Souza

Datas e horários

Turma A: 21 e 23 de junho, das 14h às 16h

Turma B: 28 e 30 de junho, das 14h às 16h

Inscrições: 19 de maio a 6 de junho

20 vagas por turma

Plataforma: Zoom

Público-alvo: interessados a partir de 16 anos, com ou sem experiência

Link para inscrição: https://forms.gle/JFcy3Auy2fXHSBy18

Sinopse:

Apresentar os principais conceitos da arte digital, utilizando softwares diversos e ferramentas mistas, aplicadas a partir de uma metodologia simples, abordando processos de produção, princípios e técnicas básicas para iniciação ao desenho, composições e ilustrações gráficas, de forma prática.

ENFRENTANDO AS IMAGENS – O OLHAR COLONIAL NA CONSTRUÇÃO DO “OUTRO”

Coordenação: Elidayana Alexandrino

Datas e horários: 23 de junho, das 18h às 21h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

50 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: estudantes, professores, artistas e interessados em geral a partir de 16 anos .

Link pro formulário: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMrdeqvqDIrE9AUuQbxeSjCXsaNOtLXINSs

Sinopse

A proposta da palestra é discutir representações de pessoas negras na arte e na cultural visual ao longo da história, levantando aspectos do olhar colonial e como os artistas afrodescentes constroem novas narrativas por meio de diferentes linguagens.

CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO EM RAP

Coordenação: PELAARTEAZUERA – Samuel Porfirio e Kiko de Sousa

Datas e horários: 29 de junho das 18h às 21h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

50 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: estudantes, professores, artistas e interessados em geral a partir de 16 anos.

Link pro formulário: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIudemrpzsrHtFJ_cKQXwr6tlTP8kwfgzJt

Sinopse

A oficina tratará da composição em rap, explorando aspectos como tempo e ritmo, evidenciando os processos criativos de métricas. A proposta é estimular o mergulho no universo paralelo existente aos olhos do apreciador e a empatia em entender os caminhos e pensamentos diversos; explorar a origem da postura, códigos seculares, autoestima e rotina do rap, além de outros pontos relevantes, como direitos autorais.

OFICINA DE INICIAÇÃO À GESTÃO PÚBLICA DE ARTE E CULTURA

Coordenação: Grace Carreira e Camila Marujo

Inscrições até

Vagas: 60

Público-alvo: Gestores culturais e profissionais do campo da cultura que atuam em organizações públicas municipais.

Datas e horários:

16, 17 e , das 14h às 16h

Link pra inscrição: https://forms.gle/4P5czwr52H2nBXXs6

O PAPEL DAS BIBLIOTECAS: AÇÃO CULTURAL E MOBILIZAÇÃO

Facilitação: Alexandre Nogueira Paixão e Talita Floriano Campos Delis

Mediação: Kéroly Gritti e Renata Cirilo

Datas e horários:

Turma A: , das 14h às 16h

Turma B: , das 10h às 12h

Inscrições: 14 a

Plataforma: Zoom

Link para inscrição: https://forms.gle/cUSqoDH8HAgXkCLfA