Santa Bárbara abre inscrições para novas oficinas gratuitas

Estão abertas as inscrições das novas oficinas gratuitas do programa Oficinas Culturais do segundo bloco de atividades dos meses novembro e dezembro. Com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, as ações são ao vivo, via Zoom e aberto a toda a população.

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Os links de todas as atividades do Programa com inscrições abertas estão reunidas em: www.linktr.ee/oficinasnointerior

Confira detalhes das oficinas:

OFICINA: FOTOGRAFIAS PARA ADIAR O FIM DO MUNDO

Coordenação: Natalia Vieira

Datas e horários:

Turma A – 3, 4, 5 e 8 de novembro, das 10h às 12h

Turma B – 3, 4, 5 e 8 de novembro, das 14h às 16h

Turma C – 9, 10, 11 e 12 de novembro, das 14h às 16h

60 vagas por turma

Inscrições: 8 a 26 de outubro

Seleção: análise da ficha de inscrição

Público-alvo: pessoas que se interessem em aprender técnicas básicas de fotografia e linguagem fotográfica e/ou que se interessem por questões socioambientais, a partir de 16 anos.

Recursos técnicos, materiais e equipamentos necessários: Câmera fotográfica ou celular com câmera.

Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/5w7MdpJZEUT6m2N4A

CLUBE DE LEITURA: DOIS OLHARES SOBRE MACBETH, DE SHAKESPEARE

Coordenadoras: Érika Bodstein e Valéria Marchi

Datas e horários – 3, 8, 10, 17, 22, 24 e 29 de novembro e 1º de dezembro, das 18h às 20h

40 vagas

Inscrições: 8 a 26 de outubro

Seleção: Análise da ficha de inscrição

Público-alvo: A partir de 16 anos

Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/F6i6rtZRU1JJ78CZ9

A PERSONAGEM COMO ELEMENTO ESTRUTURANTE DE UMA NARRATIVA SERIADA

Coordenação: Drika Nery

Turma A – segundas e quartas (exceto 15/11): dias 8, 10, 17, 22, 24 e 29 de novembro, das 14h às 16h

Turma B – terças e quintas: dias 18, 23, 25, 30 de novembro; 2 e 7 de dezembro, das 18h às 20h

Vagas: 25 por turma

Inscrição: 8 a 26 de outubro

Público: Roteiristas iniciantes ou aspirantes a roteiristas a partir de 18 anos.

Seleção: Análise de ficha de inscrição

Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/yJcDJjeG8yqkRLXh8

BRINCANDO DE ESCRITOR: COMO DAR UMA OFICINA LITERÁRIA INFANTIL?

Coordenação: Fabíola Notari e Marcela Schwab

Data e horário: 4 de novembro – 18h às 20h

60 vagas

Inscritos: 8 a 26 de outubro

Seleção: Primeiros inscritos

Público-alvo: educadores A partir de 16 anos

Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/J5xh5Pc4Th7b5mn3A

GESTÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PROAC EDITAIS

Coordenação: Amanda Prado

Datas e horários:

Turma A: 9, 10, 11 e 12 de novembro – 10h às 12h

Turma B: 22, 23, 24 e 25 de novembro – 18h às 20h

Turma C: 30 de novembro; 1, 2 e 3 de dezembro- 14h às 16h

50 vagas por turma

Inscrição: 8 a 26 de outubro

Seleção: Análise da ficha de inscrição

Público-alvo: artistas e produtores culturais

Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/75hYLZ2AcWShz1bK8

OFICINA: GRAÇA E CONSCIÊNCIA

Atividade integra a programação do 7º EIMPA – Encontro Internacional de Mulheres Palhaças

Coordenação: Cida Mendes (Palhaça Concessa)

Data e horário da atividade: 9, 10, 11 e 12 de novembro – 10h às 12h

Público: interessados em geral

Inscrição: 8 a 26 de outubro

Seleção: análise de ficha de inscrição

30 vagas

Público-alvo: Mulheres palhaças maiores de 18 anos que queiram investigar e trabalhar sua capacidade de comunicação.

Link de inscrição: https://forms.gle/6LxoEsXKwPnJUUns9

FOTO PRETA – DIÁLOGOS – NARRATIVAS DECOLONIAIS

Coletivo Afrotometria

Convidada: Isabela Alves

Mediação: Tiago Alexandre

Data e horário: 9 de novembro, das 18h às 20h

50 Vagas

Inscrições: 29 de setembro até o preenchimento das vagas

Público-alvo: Pessoas a partir de 16 anos, interessadas em artes visuais.

Link para o formulário de inscrição: https://forms.gle/5itdq4PayEeTNuvHA

OFICINA: ARTE EM REVISTA

Coordenação: Marisa Szpigel e Alexandra Contocani – Coletivo Oquecabeaqui

Data e horário da atividade:

Turma A – 10, 11 e 12 de novembro – 14h às 16h

Turma B – 16, 17 e 18 de novembro – 18h às 20h

40 vagas

Inscrições: 8 a 26 de outubro

Seleção: Análise da ficha de inscrição

Público-alvo: Educadores e interessados em geral

Materiais necessários: Papéis variados e materiais riscantes (lápis, canetas, etc.), tinta guache e pincéis.

Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/GYEco7zWqPHm3HXe8

A ERA DE OURO DOS LIVROS RUSSOS INFANTIS: ILUSTRADORES

Coordenação: Daniela Mountian e Fabíola Notari

Data e horário: 11 de novembro – 18h às 20h

Vagas: 60

Inscrições: 8 a 26 de outubro

Seleção: Primeiros inscritos

Público-alvo: Educadores, pais, alunos do ensino médio, estudantes de graduação e interessados em geral, a partir de 16 anos.

Link do formulário de inscrição: https://forms.gle/RwAAEsJ3mgNYqvgC6