Santa Bárbara abre diversas oficinas on-line gratuitas

Santa Bárbara d’Oeste tem oficinas gratuitas à população. Em parceria com a Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, por meio do Programa de Formação para o Interior, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre inscrições para novas oficinas que serão disponibilizadas pela plataforma Zoom.

A ação é realizada pelo Programa Oficinas Culturais, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciado pela Poiesis Organização Social de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Confira detalhes das oficinas:

ANIMA EM CASA

Coordenação: Eliana Ribeiro

Datas e horários:

Turma A – 3, 5, 10 e 12 de maio – 18h às 20h

Turma B – 25, 26, 27 e 28 de maio – 10h às 12h

Inscrições: até 26 de abril

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://forms.gle/CygdnfvPBRBHM9Ez7

Sinopse

Nesta atividade gostaria de compartilhar minhas vivências com o cinema de animação com pessoas interessadas nesta arte. Vamos fazer uma animação em casa, com poucos recursos e utilizando o celular, mas seguindo os passos da animação tradicional. Através de uma conversa sobre os primórdios do cinema de animação, os aparelhos ópticos e suas aplicações, convido os participantes para refletirem sobre como é possível reproduzir as ideias através de imagens em movimento e utilizá-las de forma consciente e criativa.

CLUBE DE LEITURA – UMA VIAGEM PELA AMÉRICA LATINA

Coordenação: Felipe Souza

Datas e horários: 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27 de maio, das 18h às 20h

Inscrições: até 26 de abril

50 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição:https://forms.gle/hAde5gMEeLKVQ3kA6

Sinopse

Clube de leitura focado na literatura latino-americana contemporânea. Cada encontro será destinado à discussão de um livro de um país, de modo a realizar um tour literário por países da América Latina. Na seleção de livros, foram priorizadas narrativas curtas (contos ou cartas) de autorias menos inseridas no que comumente se chama de “cânone literário”. Além da discussão dos livros, em cada encontro haverá um panorama da produção literária contemporânea em cada país, de modo a apresentar outras obras e autores.

WORKSHOP: MÚSICA ELETRÔNICA: HISTÓRIAS, ESTÉTICAS E EXPERIMENTAÇÕES

Coordenação: Rodrigo de Souza Martins

Data e horário: 12 de maio, das 18h às 20h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

100 vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuf-iuqj4uEtXQS6VgtEHtM80Z-scz2bQR

A partir de um percurso histórico pela música eletrônica e de exemplos práticos de experimentação com softwares de áudio, o workshop propõe um exercício de criatividade, fruição estética e reflexão em torno dos diversos contextos que envolvem a produção e circulação desse gênero musical, englobando diferentes estilos, lugares e épocas, investigando possibilidades técnicas e criativas presentes em obras diversas e experimentando com as múltiplas ferramentas digitais que se apresentam no trabalho com softwares.

WORKSHOP: A NOVA MULHER DE GRETE STERN

Coordenação: Melissa Szymanski

Data e horário: 17/5, das 14h às 16h

Inscrições: Até o preenchimento das vagas

50 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkcuCtrzIuE9OIiuxATHulNIzj4kSjS90N

A Nova Mulher de Grete Stern propõe evidenciar a mulher na arte, e, por consequência, na área de fotografia. Serão mostradas as peculiaridades da trajetória, contextos históricos, e principalmente como a fotógrafa cria, interpreta e realiza uma imagem nas suas diferentes esferas. Após a parte expositiva, haverá um bate-papo com os participantes.

OFICINA: [MULTIPLICA] – Teatro Lambe-lambe de sombras

Coordenação: Guilherme Hernandes e João Darte (Varanda Teatro)

Datas e horários: 17, 19, 24 e 26 de maio, das 14h às 16h

Inscrições: 23 de abril a 4 de maio

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Materiais necessários: Caixas de papelão, caneta, fonte de luz (lanterna do celular ou lanterna pequena), tesoura, estilete, cola quente, papel manteiga ou papel pardo para a tela; papel rígido (cartão, cartolina ou cartonado) para silhuetas; papéis coloridos, tintas (guache, acrílica, etc.) ou retalhos de tecidos para encapar a caixa de papelão; varetas de bambu, fita adesiva, pequenos objetos (talher, moeda, isqueiro, chaves, brinquedos…), plásticos coloridos transparentes (celofane, embalagens, gelatina de refletor, etc).

Link para inscrição:https://forms.gle/NX3Xs7KmTuhKtNSJ9

Em tempos pandêmicos, o grupo Varanda Teatro, de São José do Rio Preto (SP) busca compartilhar suas experiências e saberes através do universo virtual. Esta oficina, ministrada pelos artistas Guilherme Hernandes e João Darte, visa a introdução dos participantes aos princípios básicos do Teatro Lambe-lambe, utilizando-se de técnicas do teatro de sombras. Ao final, cada participante concluinte terá o seu Teatro Lambe-lambe de Sombras

OFICINA: A NOVA SONOPLASTIA – A Criatividade da Produção Cultural Sonora com Economia Criativa

Coordenação: Marco Prado e Reynaldo Leite

Datas e horários: 17, 19, 24 e 26 de maio – 18h às 20h

Inscrições: 23 de abril a 4 de maio

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://forms.gle/VhmntsAGg48WTRXq9

Oficina desenvolvida com foco na aprendizagem da nova Sonoplastia na prática: Podcasts Culturais, Vinhetas, Chamadas, Comerciais, Criação de Efeitos Sonoros, Trilhas Sonoras para vários gêneros utilizando tecnologia contemporânea, que possuímos em casa.

OFICINA: INTRODUÇÃO AO AUDIOVISUAL

Coordenação: Cleiner Micceno

Datas e horários: 18, 20, 25 e 27 de maio – 14h às 16h

Inscrições: 23 de abril a 4 de maio

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://forms.gle/JiNZ9CPGBiv6GnuC7

O curso visa facilitar a produção de vídeos digitais passando aos participantes técnicas de gravação com câmeras simples, de modo a mostrar a viabilidade da produção e divulgação de trabalhos pessoais, assim como a história do cinema, ângulos, movimentos, nomenclaturas, símbolos e como ver um filme.

OFICINA: FOTOGRAFIA DIGITAL – PÓS PRODUÇÃO

Coordenação: Bruna Grassi

Datas e horários:

Turma A – 18, 20, 25 de maio – 14h às 16h

Turma B – 24, 26 e 28 de maio – 10h às 12h

Inscrições: 23 de abril a 4 de maio

35 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Materiais necessários: requer equipamento fotográfico (câmera digital, celular ou tablet) ou fotografias previamente produzidas; celular ou computador com Software de Edição.

Link para inscrição: https://forms.gle/sGTZHnaxS1GLozPk6

Curso voltado àqueles que querem aprender a fotografar e editar com os seus celulares ou com câmeras DSLR. Com metodologia mista e didática interativa, Bruna Grassi propõem uma imersão ao universo da fotografia digital com qualquer celular que possua câmera voltando o pensamento para a Pós-Produção, edição. Não é necessário ter conhecimento prévio em fotografia.

OFICINA: MÚSICA FOLCLÓRICA SUL-AMERICANA – uma viagem pelas práticas típicas e suas transformações na contemporaneidade

Coordenação: Marcos Matturro

Datas e horários: 18, 20, 25 e 27 de maio, das 18h às 20h

Inscrições: 23 de abril a 4 de maio

50 vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: Interessados em conhecer ou aprofundar seus conhecimentos sobre música latino-americana.

Link para inscrição: https://forms.gle/kwRMbmVy9LZv6AmN7

Nesta oficina, será apresentado um panorama da música sul-americana de origem folclórica e alguns de seus desdobramentos e influências encontrados dentro da música popular e/ou erudita. Em cada encontro serão abordados gêneros musicais de países da América do Sul, através da produção musical de seus principais expoentes. Cada um destes exemplos será contextualizado por meio de sua retrospectiva histórica e das características fundamentais que os identificam.

OFICINA: SAMBA – Instrumentos e sua prática no cotidiano

Coordenação: Beto Oliveira

Data e horário: 21 de maio – 14h às 17h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

100 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Materiais necessários: Os participantes podem utilizar instrumentos tradicionais (pandeiro, tamborim, ganzá, agogô, reco-reco, surdo), bem como instrumentos alternativos.

Link para inscrição:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItce-qrjIvH9I6ICbaEQtPm5mRpn0Buw4f

Com sua origem africana, dentro dos instrumentos trazidos pelos escravizados, o samba é a grande riqueza cultural do Brasil. Essa oficina traz de maneira didática e objetiva, a prática de instrumentos básicos da grade de percussão e suas funcionalidades na música brasileira.

TRADUZIR LITERATURA: COMO E POR ONDE COMEÇAR? NOTAS DE UMA TRADICIONAL TRAIDORA

Coordenação: Ellen Maria Vasconcelos

Data: 25 de maio, das 18h às 20h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

100 Vagas

Plataforma: Zoom

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscOioqzwsE9AjvPnc52wzBtZVL2d8nkN0

Com anedotas alheias e causos próprios na bagagem, Ellen Maria traz um pouco da trajetória acadêmica e profissional que a levou para o mundo das traduções e edições literárias para nunca mais sair. Além de uma conversa franca e aberta entre os participantes, a tradutora explicará o “caminho das pedras” da tradução literária até a “casa de praia” que é ver o livro prontinho e impresso (ou em versão digital, por que não?), com dicas para quem quer entrar nesse mercado, revelar por que tradicionalmente considera-se a tradução uma traição ao texto original e deslindar as diferenças entre as traduções e as edições de um mesmo livro.

WORKSHOP: COLAGEM, IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE

Coordenação: Moara Tupinambá

Data e horário: 25/5, das 9h às 12h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

100 Vagas

Plataforma: Zoom

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcOmupj0iGNS0RBXT2tXlkKJ6Q06mZTNF

O workshop pretende apresentar os processos criativos da artista, suas inspirações, pesquisa e a importância da técnica da colagem para a construção de sua poética da série “Mirasawá”. Como a colagem pode provocar a conexão com sua memória, história e ancestralidade? Como a artista vem desenvolvendo trabalhos colaborativos com sujeitas indígenas na construção dessa arte da colagem.

PALESTRA: TERRITÓRIO GEOPOLÍTICO NA CURADORIA

Coordenação: Ana Paula Lopes

Data e horário: 27 de maio – das 10h às 12h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

100 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfuuhqDMsGN1EL6nrXkKGajNLomU2NcZJ

A proposta consiste em desenvolver um encontro para falar de curadoria, mas através da geopolítica e suas relações de poder. O encontro propõe discutir sobre as relações artísticas e culturais. Porém, será tangenciado pela decolonialidade, economia, política e questões sociais. Serão exemplificados alguns casos, como algumas exposições, nacionais e latino américa, que fará um contraponto a algumas exposições do cone norte, USA e Europa, como um modo expor relação de poder e territórios “legitimadores da história da arte”. É importante mencionar que para além de uma bibliografia de história da arte, e uma literatura específica sobre curadoria, a atividade está inteiramente estruturada na pesquisa do professor e teórico Milton Santos.

VIVÊNCIA E BATE PAPO SOBRE RPG

Coordenação: Maurício Borges dos Santos

Data e horário: 28 de maio, das 14h às 16h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

100 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkdOCurjIvHNLvYgKQAjSX2NfJ2picYk5o

Independente se for iniciante ou experiente, esta atividade visa apresentar o conceito do RPG: tipos, temas e sistemas, além de discuti-lo não só como uma ferramenta lúdica, mas também sociocultural e educativa. Afinal, mais interessante que realizar uma sessão pontual de RPG é propiciar um espaço de articulação para sessões, debates e difusão da temática como um todo.

WORKSHOP: ESTÍMULOS MUSICAIS NA MATERNIDADE

Coordenação: (Coletivo Tiquinhos Pensante)

Data e horário: 21 de maio, das 10h às 12h

Inscrições: até o preenchimento das vagas

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlcuyupjwiE9bCcJeMWOM6-KLOv8MP_qJr

Objetivando o fortalecimento de vínculos entre mães e filhos, esta atividade visa proporcionar aos participantes vivências musicais e momentos descontraídos, a partir da roda de conversa composta por Tica Caetani, Sheila Vanderci e, pela artista musicista convidada, Aninha Batucada.

PALESTRA: MARKETING DIGITAL

Coordenação: Ju Dias

Data e horário: 12 de maio – 9h às 12h

Inscrições: até serem preenchidas as vagas

30 Vagas

Plataforma: Zoom

Público-alvo: a partir de 16 anos

Link para inscrição:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-GrrzstG9z8ts57_9mQIwqvvW81qdr3

Cada vez mais o uso estratégico das redes sociais é de extrema importância para a manutenção e crescimento de diferentes tipos de negócios. O objetivo desse encontro é apresentar de forma simples e descomplicada, as principais redes sociais e suas ferramentas, ajudar a criar ou melhorar o perfil “comercial” de artistas e coletivos, bem como utilizá-las de forma estratégica, aumentando o engajamento com o seu público, de forma mais clara, simples e econômica.nto com o seu público, de forma mais clara, simples e econômica.