Santa Bárbara abre concurso público para técnico em enfermagem

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abre neste sábado (25) as inscrições para Concurso Público para o cargo de Técnico em Enfermagem. Trata-se de processo seletivo simplificado emergencial para o enfrentamento do Coronavírus (Covid-19).

Os profissionais serão contratados temporariamente enquanto durar as ações de enfrentamento à pandemia. A remuneração é de R$ 2.204,27 para jornada semanal de 30 horas. A função exige Ensino Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho de Classe.

A avaliação e classificação dos candidatos terá como critério o tempo de experiência na função de Técnico em Enfermagem. Os candidatos deverão comprovar a experiência por meio de registros em Carteira de Trabalho ou outros documentos equivalentes no momento da contratação.