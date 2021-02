Santa Bárbara abre cadastro para aluno receber ‘kit alimentação’

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste informa que está aberto o período de cadastramento para as famílias de alunos da creche, educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino que tenham interesse em receber o “kit alimentação” neste ano. Os responsáveis deverão entrar em contato com a unidade escolar que o estudante está matriculado até a próxima sexta-feira (12), das 8 às 16 horas, preferencialmente via telefone.

O “kit alimentação” é entregue mensalmente, sendo composto por produtos adquiridos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O objetivo é suplementar a nutrição das crianças em casa, enquanto não há aula presencial e fornecimento de merenda escolar regular por conta da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Junto ao kit será entregue um folheto com orientações de higienização elaborada pelo Setor de Alimentação Escolar.

Em 2020, a Secretaria de Educação entregou cerca de 87 mil kits alimentação para 11 mil famílias de alunos matriculados nas escolas municipais que manifestaram interesse.