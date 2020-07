Sanches parabeniza EMTU por ações contra Covid-19

O vereador e presidente da Câmara de Santa Bárbara, Felipe Sanches (x), protocolou, nesta segunda-feira, uma moção de aplausos à empresa EMTU por ações contra o coronavírus nos ônibus da empresa.

No documento, Felipe fala do número de colaboradores contratados pela empresa na região e destaca que a EMTU é responsável pelo transporte público em 20 municípios da região metropolitana de Campinas. O vereador ainda traz o número de colaboradores infectados pelo coronavírus, sendo 4 de Sumaré, 2 de Campinas e 1 de Valinhos, todos já recuperados.

Abaixo as justificativas do vereador para a moção de aplauso:

CONSIDERANDO que sendo responsável pelo Transporte Público em 20 ( Vinte ) Municípios da Região Metropolitana de Campinas, desde o inicio da Pandemia o Consorcio Bus+, tem se preocupado com a integridade física de seus colaboradores, adotando medidas de prevenção, sendo elas: Funcionários dos setores administrativos estão trabalhando em sistema Home Office, os Motoristas que tem mais contato com o público, tem a sua disposição mascaras e álcool em gel e estão revezando entre escalas de 15 ( Quinze ) Dias, e os funcionários acima de 60 ( Sessenta ) anos ou com alguma má conformidade foram afastados por serem grupos de risco;

CONSIDERANDO que o Consorcio Bus+ tem se preocupado também com a integridade física de seus passageiros, pois todos os motoristas antes do início de sua jornada de trabalho, é realizado a medição da temperatura Corporal, fazendo também a intensificação da higienização com produtos químicos homologados pela ANVISA, como Bactericidas e detergentes especiais que são passados nos bancos, balaústres, vidros e demais partes internas de todos os veículos que fazem as linhas;

CONSIDERANDO que segundo a SetCamp o número reduzido de infectados é resultado das diversas ações contra a propagação do covid19 implantado pela Consorcio Bus+;