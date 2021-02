San Rochester na final do Paulista de Fut7/Salão

O San Rochester/Santa Bárbara d’Oeste, estreante na série A do Campeonato Paulista Fut 7, garantiu uma histórica classificação na final da competição ao vencer Guarujá por 3 a 2 no jogo de volta das semifinais. O placar agregado ficou 7 a 3 para os leão.

Com gols de Vinicinho, Vô e golaço de Romário a equipe barbarense ainda contou com uma excelente atuação do goleiro Cesinha. Sem torcida em função da pandemia do coronavírus, a partida foi realizada na Arena Nacional, seguindo todos os protocolos de segurança.

“Estou orgulhoso desta equipe, que lutou até o final e nunca desistiu nem nos momentos mais difíceis ao longo deste campeonato. Disseram que não passaríamos da primeira fase, mas nossa equipe sempre esteve focada, unida, honrando esta camisa e o mais importante em busca do título inédito”, declarou o presidente Rogério Chaves.

Na outra semifinal em mais um empate eletrizante (5×5), o Nacional sagrou-se o segundo finalista.

A grande final será no próximo sábado (20), às 14h, novamente sem público e seguindo todos os protocolos do Plano SP. Em caso de empate a decisão será por shoot out.

A equipe barbarense chegou até a final com seis vitórias, um empate e duas derrotas e tem o meia Vinicinho lutando pela artilharia com nove gols, três a menos que Makson, do Nacional.

Confira a trajetória do leão.

1º Rodada – 02×04 Arsenal Atibaia

2º Rodada – 02×01 Engemon

3º Rodada – 04×04 Guarani

4º Rodada – 03×05 Guarujá

5º Rodada – 03×00 Mogi das Cruzes

6º Rodada – 04×03 Nacional

7º Rodada – 06×02 Santa Isabel

Semifinal Ida – 04×01 Guarujá

Semifinal Volta – 03×02 Guarujá