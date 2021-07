Sam’s Club tem 70 vagas de emprego abertas para Americana

O Sam’s Club, que pertence ao Grupo BIG e é o único clube de compras do Brasil, está com 70 vagas abertas para sua nova loja de Americana (SP). As oportunidades são para a posição de Auxiliar de estoque, Fiscal prevenção de perdas, Operador de loja e Operador de loja intermitente.

As inscrições devem ser feitas por meio do site https://jobs.kenoby.com/grupobig. Todas as posições estão disponíveis também para PCD´s (Pessoas com Deficiência).

Para a região de Americana tem 70 vagas disponíveis:

Auxiliar de estoque tem 1 vaga

Fiscal prevenção de perdas são 2 vagas

Operador de loja são 4 vagas

Operador de loja intermitente são 63 vagas