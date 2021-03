Sam’s Club Americana já tem alvará para construção

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, fez hoje a entrega definitiva do alvará de construção para o Sam’s Club, em terreno na Avenida Brasil, ao lado do secretário de Planejamento, Ângelo Marton. A empresa do grupo Big, o mesmo do Walmart, inaugura a unidade ainda este ano e vai gerar 200 empregos diretos, todos com profissionais contratados na cidade, segundo o diretor de relações institucionais do grupo, Carlos Ely.

Ely recebeu das mãos do prefeito o alvará de construção e o decreto da lei do Promaie com o pacote de incentivos concedido à empresa pela administração municipal. “A gente está feliz de voltar para cá, a nova empresa está feliz e vai ser muito bom para a cidade”, declarou Ely.

A contratação dos profissionais será feita através do banco de currículos do PAT, segundo o diretor do grupo. Além dos 200 empregos diretos, a previsão é de que o empreendimento gere ainda outros 400 indiretos, entre fornecedores e profissionais terceirizados e envolvidos na cadeia produtiva.

Chico comemorou mais esta etapa do processo de instalação da empresa, iniciada no governo do ex-prefeito Omar Najar. “Estou muito feliz por esse importante passo, são 200 empregos diretos e podemos chegar a 400 indiretos, e isso é muito importante para o momento. Americana é parceira e estamos à disposição sempre”, garantiu Chico.