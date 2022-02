Salto Grande recebe evento contra intolerância religiosa

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana realiza, no dia 27 de fevereiro, no Salto Grande, a 2ª Roda de conversa: pandemia e política, a realidade das comunidades tradicionais de terreiro, evento organizado pelo Centro de Memória Afro-Americanense Dionyzio de Campos.

A conversa será mediada por Pai Lubango e Pai Joãozinho Galerani e participação especial de Mãe Dango, às 9 horas, no centro de memória que fica na Avenida João Nicolau Abdalla, nº 5.260, no Salto Grande, com entrada gratuita.

O principal objetivo da iniciativa é combater a intolerância religiosa, causada pela desinformação. Visa promover a troca de experiências e vivências para unificar o diálogo sobre a importância e as responsabilidades das comunidades tradicionais de terreiros e de matriz africana.