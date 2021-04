Saiu o remédio para Lábios volumosos

Atualmente, uma das maiores tendências de beleza no mundo é dar volume aos lábios. Há inúmeras técnicas e produtos para alcançar o tal “bocão”. Seguindo essa tendência, Carmed inova ao lançar o Carmed Ácido Hialurônico. Um produto cujo principal ingrediente é o Ácido Hialurônico, substância natural responsável por preencher os espaços entre as células, reter alta quantidade de água, deixar os lábios super hidratados e suavizar marcas da idade.

Produzido pela Cimed, terceira maior indústria farmacêutica do país, o produto é composto 100% à base de óleos, garantindo hidratação e reparação profunda. A formulação com a mais pura Manteiga de Karité e Vitamina E possuem ação antioxidante e auxiliam na prevenção do envelhecimento precoce dos lábios.

Carmed chamou o Dr. Igor Alves, cirurgião dentista, especialista em harmonização facial, famoso por assinar os procedimentos estéticos de celebridades brasileiras, para ajudar no desenvolvimento do Carmed Ácido Hialurônico e assim aprender com um dos maiores peritos no assunto.

O Carmed Ácido Hialurônico é um hidratante incolor e indicado para uso diário durante o ano todo, e já pode ser encontrado nas farmácias de todo o Brasil. REG. MS: 25351.612827/2020-63

Canal exclusivo para vendas B2B

Apostando na alta demanda de vendas para dentistas e outros profissionais que trabalhem com estética, a Cimed criou um canal exclusivo para vendas de Carmed. O canal de televendas já está no ar, e por meio dele é possível comprar todos os sabores (menta, cereja, pêssego e melancia), além do Carmed Ácido Hialurônico.

Para conversar com o time de vendas Cimed, basta liga para (35) 2102 9500. É necessário ter CNPJ para realizar comprar, e há um valor de pedido mínimo, É necessário arcar com os custos de frete.

SOBRE A CIMED

A Cimed é umas das maiores farmacêuticas do país com mais de 40 anos de história, é um dos poucos grupos que permanece totalmente brasileiro e independente até hoje. São mais de 600 produtos no catálogo e uma distribuição nacional para mais de 40 mil pontos de vendas atendidos diretamente. Além disso, a Cimed é líder do setor na venda de medicamentos isentos de prescrição médica (MIP). Com sede administrativa em São Paulo, a empresa tem mais de 5.000 colaboradores em todo Brasil. Seu complexo fabril se encontra em Pouso Alegre (MG), e o centro de distribuição central e a gráfica em São Sebastião da Bela Vista (MG), além de contar com 26 centros de distribuição espalhados pelo país. Atualmente, a empresa é uma das maiores apoiadoras do esporte nacional, patrocinando a Confederação Brasileira de Futebol, por meio de sua marca Lavitan, a maior seleção de vitaminas do Brasil.