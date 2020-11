Saiu o primeiro ‘brinde’ da campanha para vereador em Americana. Leitores que circulam pela cidade flagraram o material no Parque das Nações um material de candidato a vereador colocado junto com uma máscara de proteção. O candidato, que é do Podemos, pode alegar em sua defesa que o ‘brinde’ foi feito à sua revelia.

MULTA– Antes do período eleitoral, o Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso acionou o juízo da 1ª Zona Eleitoral que concedeu liminar proibindo o vereador de Cuiabá Lídio Barbosa, o “Juca do Guaraná Filho”, de distribuir máscaras de proteção, álcool em gel ou qualquer outro item similar para a prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus contendo a identificação do vereador ou algo que vincule o ato à pessoa dele.

A Justiça determinou ainda multa pessoal e diária no valor de R$ 1 mil em caso descumprimento da decisão.