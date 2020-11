Já saiu o segundo Frankenstein eleitoral de Americana. O carro com o ‘híbrido’ traz um candidato do Cidadania 23 dividindo espaço com o candidato adversário de Chico Sardelli Rafael Macris/PSDB. O Cidadania apoia Sardelli.

Esse Frankenstein é uma ‘invertida’ do primeiro apresentado aqui no NM, que trazia um carro de candidato tucano dividindo espaço com perfurade de Sardelli.