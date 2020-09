Saiu o 1o candidato a prefeito. É de Nova Odessa

A Comissão Executiva do Partido AVANTE de Nova Odessa realizou nesta data (09) a sua Convenção Partidária, de forma virtual, em conformidade com a Resolução Nº 23.623, de 30 de junho de 2020 e HOMOLOGOU ao Executivo os pré-candidatos a Prefeito, Capitão Jackson Candian e a vice-prefeito, Tenente Secco e ao Legislativo os 14 pré-candidatos, sendo 5 (cinco) mulheres e 09 (nove) homens para disputar as eleições municipais em 15 de novembro de 2020.

A composição completa dos aprovados segue agora para registro junto à Justiça Eleitoral.