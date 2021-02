Saiu novo probiótico para a saúde da mulher

Desenvolvido pela FQM Consumo, o Simbiofem é o primeiro e único probiótico, lançado recentemente no mercado, com foco na regulação da flora feminina, que auxilia na prevenção de alterações que podem atrapalhar o dia a dia da mulher.

Algumas infecções surgem quando agentes infecciosos, como fungos e bactérias, conseguem resistir aos mecanismos de defesa da mulher e aumentar sua população. Esse crescimento pode desequilibrar o balanço entre eles e os agentes comensais, que são as chamadas bactérias boas, que compõem a microbiota e colaboram para o bom funcionamento do organismo.

Sabe-se que o intestino possui um importante papel no desempenho do sistema imunológico. A flora intestinal saudável estimula constantemente o sistema imunológico, tornando-o melhor preparado para reconhecer e combater microrganismos que podem fazer mal.

A suplementação com probióticos, que são bactérias saudáveis, vem para ajudar a aumentar a população de bactérias boas no organismo, reequilibrando a flora e favorecendo essa regulação do sistema imune.

Simbiofemâ é um probiótico com Lactobacillus acidophilus NCFM e Bifidobacterium animalis subespécie lactis HN019. Seu consumo proporciona saúde e bem-estar e deve ser, preferencialmente, associado a uma boa alimentação e bons hábitos de vida, como a prática de exercícios físicos e o consumo regular de água.

O produto está disponível em embalagens de 15 comprimidos, com indicação de consumo de uma unidade por dia. Sem açúcares ou glúten, o probiótico pode ser adquirido nas principais farmácias do País, sem a necessidade de prescrição médica. Para maiores informações, basta acessar o site do produto.

Sobre a FQM

A FQM é uma empresa do setor farmacêutico que está presente no Brasil desde 1932. Possui amplo portfólio de produtos que abrange tanto os destinados à prescrição médica, por diversas especialidades, assim como OTC. Seus produtos se enquadram em importantes categorias do mercado: medicamentos, cosméticos, correlatos e suplementos alimentares.

A empresa tem como compromisso a busca constante por inovação visando atender com excelência às necessidades do mercado farmacêutico no país, o que reafirma a sua consciência pela saúde, autoestima e qualidade de vida de toda a população.