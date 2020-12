Saiu a lista completa do governo Leitinho

Veja abaixo a lista de nomes que comporão o governo do prefeito eleito Leitinho Schooder (PSD) a partir de 1o de janeiro.

Carlos Eduardo Fanti– Chefe de Gabinete e Chefe de Segurança

Casado, 53 anos e pai de dois filhos, é morador de Americana. Atualmente é coronel da Polícia Militar. Ingressou na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1985 e trabalhou por 35 anos na força pública, angariando experiência por diversas unidades da instituição, tendo trabalhado os últimos quatros anos e encerrado sua carreira como comandante do 48º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com jurisdição em Sumaré, Hortolândia, Monte Mor e Nova Odessa.

Marco Antônio Barion (Russo) – Secretário de Governo

Marco Antônio Barion, conhecido como Marco Russo, é Cientista Social formado pela Unesp de Araraquara. Foi assessor parlamentar do ex-deputado Antonio Mentor, secretário parlamentar do ex-deputado José Mentor, coordenador de Governo da Prefeitura de Iracemápolis e secretário de Administração da Prefeitura de Artur Nogueira. Sua última atuação foi como assessor do vereador Professor Antonio, em Nova Odessa, até outubro deste ano, quando deixou a assessoria para assumir a coordenação da equipe de transição do prefeito eleito Cláudio José Schooder, o “Leitinho”.

Fábio Sória – Secretário de Assuntos Jurídicos

Casado, sem filhos, Fábio Sória é formado em Ciências Jurídicas, possui pós-graduação em Direito Público pela Faculdade Damásio de Jesus, e em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito-EPD. É professor universitário e em curso preparatório para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ministrando as matérias de Teoria Geral do Estado, Direito do Consumidor e Direito da Criança e do Adolescente. Com 15 anos de experiência no serviço público, trabalhou na Câmara Municipal de Hortolândia (2005/2007), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (2007/2013), na Prefeitura Municipal de Hortolândia (2013/2016) e na Prefeitura de Cosmópolis, como secretário municipal de Assuntos Jurídicos (2017/2020).

Dr. Nivaldo Luís Rodrigues – Secretário de Saúde

Formado pela Faculdade de Medicina de Vassouras, o médico Nivaldo Luís Rodrigues mora em Nova Odessa desde 1966. Atua desde 2009 no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia e nas UBSs do Jardim Alvorada e do Jardim São Francisco. Foi vereador em Nova Odessa de 2005 a 2008. Em 2016, foi candidato a vice-prefeito, e em 2018 foi candidato a deputado estadual e teve votação expressiva, com 5.261 votos. Em 2020, abriu mão da própria candidatura para apoiar a de Leitinho. Dr Nivaldo é casado com Maria Aparecida (a Cidinha) e pai de quatro filhos Aline, Fernanda, Flávia e Pedro.

José Jorge Teixeira – Secretário de Educação

Casado, pai de três filhos e morador de Nova Odessa desde 1987, o professor licenciado em Ciências José Jorge Teixeira formou-se em 1993 pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras Urubupungá. Foi diplomado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé, Habilitação em Física – Licenciatura Plena. Em julho de 2000, foi licenciado em Pedagogia pela Federação de Escolas Faculdades Integradas Simonsen. Em 2005, concluiu pós-graduação lato sensu em nível de especialização na área de Educação. Atuou como professor da Rede Estadual de Ensino do São Paulo, coordenador pedagógico pela EE Manoel Ignácio da Silva, professor pelas prefeituras de Sumaré e Hortolândia, professor na FAM (Faculdade de Americana) e coordenador pedagógico concursado pela Prefeitura de Nova Odessa de 2002 a 2004. É diretor de escola concursado pela Prefeitura de Nova Odessa desde 2005 até a presente data.

Edimara Urel – Secretária de Finanças e Planejamento

Edimara “Mara” Urel é contadora e graduanda em Direito, atuante no Setor Público há mais de 27 anos. Iniciou sua carreira na Prefeitura de Hortolândia, onde foi auditora fiscal efetiva por 14 anos, exercendo ainda os cargos de gerente de Fiscalização e de Tributos Mobiliários. Foi diretora do Departamento Tributário e Secretária de Finanças no município de Salto. No município de Salto de Pirapora, exerceu o cargo de secretária de Administração. Como consultora nas áreas de Finanças e Administração Pública, atuou em diversos municípios do Estado de São Paulo e do Paraná. De volta a Hortolândia, exerceu nos últimos 04 anos o cargo de secretária-adjunta de Administração.

Renan Cogo da Silva – Secretário de Obras

Renan Cogo da Silva é engenheiro civil formado em 2003 pela EEP (Escola de Engenharia de Piracicaba), casado, um filho, tem quase 20 anos de experiência na área. Tem passagem pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Nova Odessa e Coden Ambiental, na qual atuou como gerente técnico operacional. Possui vasta experiência na área de obras e desenvolvimento público e privado.

Samuel Marin – Secretário de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social

Casado, pai de dois filhos e graduado em Ciências Econômicas pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Samuel Marin possui especialização em Gestão de Vendas pela Escola de Produtividade EDP e aperfeiçoamento em Franquias pela Associação Brasileira de Franchising ABF. Empresário do Setor de Varejo há 30 anos na cidade, foi diretor e conselheiro da Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

Walter Bonaldo Filho – Secretário de Meio Ambiente

O economista Walter Bonaldo Filho, de 59 anos, é formado pela Unicamp, possui com especialidade em Estrutura de Salários Urbanos e mais de 37 anos de experiência nas áreas pública e privada, tendo atuado em cargos de direção municipal, estadual e federal, com ênfase em negociações de financiamento externo junto ao BIRD (Banco Mundial) e ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e órgãos multilaterais de fomento. Foi consultor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) e é consultor de empresas multinacionais e conglomerado nacionais.

Elsio Alvaro Boccaletto – Diretor da Coden Ambiental

Elsio Alvaro Boccaletto tem 61 anos e é biólogo formado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Professor, leciona desde 1983. É casado com a fisioterapeuta Estela Marina Alves Boccaletto e pai de João Baptista Alves Boccaletto. Foi vereador por dois mandatos em Vinhedo, chegando a ser presidente da Câmara Municipal da cidade, além de vice-prefeito vinhedense por dois mandatos consecutivos. Foi também secretário municipal de Educação por oito anos e secretário de Segurança e Transportes por quatro anos na cidade de Vinhedo.

Daniela Helena Fávaro – Secretária-Adjunta de Meio Ambiente

Daniela Helena Fávaro, 48 anos, é bióloga com especialização em Gestão Ambiental, Zoologia e Restauração Florestal e Gestão de Resíduos Sólidos. Foi secretária de Meio Ambiente de Nova Odessa por 8 anos (2005 a 2012), diretora do Zoológico Municipal e bióloga responsável perante o Ibama. Foi diretora/sócia da empresa Defesa Ambiental, sediada em Nova Odessa, de 2009 a 2020. Foi membro da Comissão de Gestão Ambiental do IZ (Instituto de Zootecnia) e membro da Diretoria do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos). Trabalhou no Ibama como chefe da Floresta Nacional de Ipanema e elaborou o projeto de implantação do Zoológico Municipal de Nova Odessa, em 2004, e do Zoológico Municipal de Piracicaba, em 2007. Tem em seu acervo mais de 230 ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) emitidas.

Vilson Ribeiro Amaral – Secretário-Adjunto de Governo

Formado em Gestão Pública, Vilson Ribeiro Amaral atuou entre 2005 e 2012 como superintendente de Relações Institucionais da Prefeitura de Sumaré, com como Gerente de Convênios junto à Caixa Econômica Federal e multiplicador da Plataforma +Brasil pelo Ministério do Orçamento. De 2013 a 2020, atuou na Prefeitura de Monte Mor, como secretário de Planejamento, Obras e Desenvolvimento Econômico e Social, respondendo por Habitação, Convênios, Zeladoria, Planejamento Urbano, gestor de Convênios e PPPs, entre outras funções.

Rafael Brocchi – Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social

Casado, pai de dois filhos, graduado em Comunicação Social e pós-graduado em Gestão Pública Municipal, ambos pela Unimep de Piracicaba. Atuou profissionalmente na Coden Ambiental, Câmara Municipal de Capivari e na Secretaria de Meio Ambiente de Americana, onde chegou a ocupar a função de secretário municipal, além da Diretoria de Meio Ambiente de Nova Odessa e na Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa).

Assis das Neves Grillo – Secretário-Adjunto de Educação

O biólogo Assis das Neves Grillo nasceu em Nova Odessa, casado com Maria Francisca, tem dois filhos e um neto. Diretor de Escola há mais de 30 anos, já ocupou vários cargos na Prefeitura Municipal de Nova Odessa, incluindo o de Secretário de Municipal de Educação, e na Secretaria Estadual de Educação.

Sheila Cristiane Oliveira de Moraes – Secretária-Adjunta de Saúde

Casada, mãe de três filhos, Sheila Moraes é administradora formada pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, especializada em Administração hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo. Possui grande experiência em Gestão Administrativa, de Processos e de Qualidade. Atua há mais de 20 anos na área de diagnósticos, coordenando Unidades de Negócios na rede privada e 9 anos em gestão de AME – hospital cirúrgico administrado pela Unicamp.

Brauner Antonio Feliciano – Secretário-Adjunto de Finanças

Casado, 56 anos, radicado em Nova Odessa desde 1980, Brauner Antonio Feliciano é bacharel em Ciências Contábeis e com especialização em Contabilidade, Auditoria e Controladoria, ambos pela PUC-Campinas. Sempre atuando na área de Recursos Humanos e Contabilidade, teve como ocupação mais relevante os 15 anos de trabalho na Coden Ambiental, sendo os dois primeiros anos como contador e, posteriormente, como diretor financeiro. Atuava como microempresário na cidade até o final de 2020.

Nelson Colato – Secretário-Adjunto de Assuntos Jurídicos

O advogado Nelson Colato é casado com Renata Frizoni. É bacharel em Direito pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba) e Pós-Graduado em Direito Público pela Esamc Campinas. Natural de Osasco, chegou a Nova Odessa em 1981, onde reside. Recebeu o Título de “Cidadão Novaodessense” da Câmara Municipal em 15/05/2012. Trabalhou nas duas últimas gestões do Governo Manoel Samartin, tendo atuado em diversos setores da Administração (Tributação, Jurídico, Recursos Humanos, Habitação, Meio Ambiente, Gabinete, etc). São mais de 25 anos de experiência na área público/administrativa, tendo atuado em vários Municípios da Região de Campinas.

Benedito Goes Neto –

Benedito Goes Neto tem 53 anos e é guarda civil municipal de Nova Odessa desde 2009. casado, pai de um filho e formado em Negócios Imobiliários pela faculdade Estácio. Tem um longo histórico de serviços prestados à população de Nova Odessa. Possui cursos de aperfeiçoamentos com foco na Segurança Pública e de Fiscalização de Trânsito, e está concluindo outros cursos na área de Administração e Gestão Pública, incluindo Controle Institucional e Social dos Gastos Públicos e Controles na Administração Pública.

Carlos Eduardo Pinotti Junior (Cadu) – Diretor de Cultura

Carlos Pinotti Junior, o Cadu, tem 31 anos, é formado em Administração e pós-graduado em Marketing. Atua há 13 anos na coordenação de uma indústria familiar e ficou 8 anos à frente da gestão da AAANO (Associação dos Amigos dos Animais de Nova Odessa), fazendo parte da diretoria e sendo eleito presidente por dois mandatos consecutivos. Nesse período, realizou inúmeros eventos e campanhas de conscientização e entretenimento na cidade, bem como palestras e ações em conjunto com órgãos públicos e privados.

Joseane Martins Gomes –

Moradora de Nova Odessa desde 2001, Joseane Martins Gomes graduou-se em Direito pela Unimep Piracicaba em 1994 e é advogada há mais de 20 anos, com escritório na cidade desde 2001. Prestou serviços de Assessoria Jurídica na Coden Ambiental entre 1998 e 2001 e foi procuradora jurídica do Município entre 2006 e 2013. Entre 2009 e 2015, prestou Assessoria Jurídica aos funcionários da Caterpillar Piracicaba. Cursando Letras.

Vagner Salustiano – Diretor de Comunicação

Casado, pais de dois filhos e radicado em Nova Odessa desde 2005, o jornalista profissional e cerimonialista Vagner Salustiano formou-se em 1999 pela PUC-Campinas e tem mais de 20 anos de experiência na área, com passagens pelos mais importantes jornais impressos da Região do Polo Têxtil (TodoDia, O Liberal, Tribuna Liberal). Nesse período, foi gestor de Comunicação Institucional da Prefeitura de Nova Odessa/Coden Ambiental por 8 anos (2005 a 2012), e da Prefeitura de Sumaré por 4 anos (2013 a 2016). Vinha atuando como editor do Jornal Tribuna Liberal, de Sumaré, desde 2017.