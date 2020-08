Saiu a data da 1a convenção de Sumaré. Dall’Orto

Já saiu a data da 1a convenção de Sumaré. O empresário Guilherme Dall’Orto e será confirmado candidato a prefeito no próximo dia 14 de setembro. No Patriota, Dall’Orto terá o apoio de MDB, Podemos e PTC, que farão a convenção em conjunto. A convenção será no salão da rua Santa Catarina, 303- Nova Veneza.

Desde abril Dall’Orto já havia se posicionado como pré candidato.

PRESENCIAL– As convenções serão presenciais, mas cada partido ocupará uma sala para ser evitada a aglomeração e se respeitar o distanciamento social.