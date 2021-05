Saída de médicos é repercutida na sessão em Nova Odessa

O vereador Oséias Domingos Jorge (DEM) usou a tribuna livre da Câmara de Nova Odessa esta semana para repercutir a saída de três médicos da Rede Municipal de Saúde desde o começo do ano. Membro da Comissão de Saúde e Promoção Social no Poder Legislativo, Oséias disse que conversou com o secretário municipal de Saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

O parlamentar afirmou que procurou o secretário da pasta depois que soube da saída de alguns profissionais. “Ouvi falar muito bem desses médicos que saíram. Mas que por algum motivo deixaram a cidade”, lamentou Oséias. Segundo ele, o secretário alega que desconhece o(s) motivo(s). “Quem que ganhou nessa? Ninguém. E quem perdeu? A população”, apontou.

O vereador alega que não foram financeiros os motivos. “Os médicos não saíram por causa de dinheiro, porque pagamento todo mês tem. Não atrasou nenhuma vez”, garante. “Olhei no Portal da Transparência (da Prefeitura). Tinha mês que ganhava 10 mil, 12 mil, 17 mil. Então não foi por causa de salário que saiu”, reforça Oséias Jorge.

Para o parlamentar, é preciso repor os médicos. “Tem que arrumar um jeito de ajudar a população”, sinalizou. “Saíram porque não gostam do secretário (Nivaldo) e por causa do médico Lucas. E a população que perdeu”, completa Oséias. Na semana passada, o vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PSDB), já havia comentado o assunto.