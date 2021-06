Saiba usar o Pinterest para te inspirar a decorar a casa

O Pinterest é uma rede social que funciona como um grande mural de inspirações. Por meio do compartilhamento de imagens, os usuários montam seus painéis com os conteúdos que mais os agradam. Atualmente, há mais de 175 milhões de membros ativos.

Nela, é possível encontrar ideias de decoração, de reformas, de DIY (tendência “faça você mesmo”), de composição de ambientes e até mesmo de móveis, como guarda-roupa de casal, cama e cômoda.

Ou seja, é a rede social que todo profissional ou estudante de design de interiores, decoração, arquitetura, arte ou apaixonado por esse universo deve estar.

Se você é um deles e ainda não conhece o Pinterest, continue lendo este artigo para se inteirar sobre todas as funcionalidades da rede e aprender como usá-la.

O que é e como funciona o Pinterest?

Criado por Paul Sciarra, Ben Silbermann e Evan Sharp, em 2009, o Pinterest possui uma lógica distinta das outras redes sociais, porém de simples compreensão. Além disso, em questões de navegabilidade, é bem mais fácil do que as demais.

A rede social funciona por meio de pastas de imagens, também chamadas de painéis ou boards, que podem ser “pinadas” com categorias diferentes, da forma que você preferir.

É uma excelente maneira de organizar as inspirações e ideias encontradas pela internet: em vez de baixar as imagens e salvá-las em uma pasta do seu celular ou computador, você pode simplesmente “pinar” no Pinterest e acessá-las de onde estiver, tanto pelo site quanto pelo app.

Como o Pinterest pode inspirar as pessoas?

O Pinterest é um ótimo meio de inspirar pessoas, seja na moda, na decoração ou até mesmo no lifestyle.

Moda

Se você está precisando de inspiração para montar um look para um dia especial, no Pinterest há dicas de composições para todos os estilos, corpos e estações do ano.

Lifestyle

Caso queira ter um estilo de vida diferente, criativo, leve e saudável, o Pinterest também pode ajudar você nesse sentido, com dicas e imagens de referência.

Decoração

Agora, se a sua intenção é usar o Pinterest para decorar os cômodos da sua casa, você encontrou o melhor lugar da internet.

Como usar o Pinterest para pegar referências de decoração?

Decorar a sua casa é muito mais do que simplesmente enfeitá-la e deixá-la bonita. Com a decoração, você mostra de fato quem você é, do que você gosta, ao ponto de suas visitas conseguirem associar o ambiente à sua personalidade.

Além disso, vale ressaltar que uma das principais dicas dos especialistas é pesquisar bastante na internet antes de comprar móveis e objetos de decoração, para não correr o risco de se arrepender depois ou de comprar itens que não combinem com o ambiente. Nesse sentido, o Pinterest é um grande aliado.

Abaixo, conheça três perfis da rede que vale a pena consultar no momento de decorar ou montar sua casa.

Bruna Lourenço

Bruna Lourenço é uma das criadoras do blog “Histórias de casa”. Ela consegue criar uma bela referência de cores ao “pinar” vários móveis e cômodos de tons e cores diferentes, permitindo que você veja dentro do board qual a cor que ficaria melhor na sua casa ou qual tom combina mais com determinado ambiente.

Marieli Mallmann

Bastante conhecida, Marieli Mallmann, que também é youtuber, deixa visivel sua preferência por cores terrosas, verde e branco, o que deixa a residência bem aconchegante. As ideias de decoração que ela posta no Pinterest seguem essa linha e, se você curte a tendência, vale a pena conferir.

Design Rulz

Se você gosta de estudar sobre arquitetura e designs de interiores, a equipe do Design Rulz compila todas as novidades do mercado de decoração, arquitetura e design em seu perfil na rede.

Eles também deixam as últimas tendências de decoração separadas em pastas. Assim, você ficará bem atualizado para decorar e montar a sua casa no que diz respeito a móveis e iluminação, por exemplo.