Saiba quais vitaminas precisam ser suplementadas pelos vegetarianos

Se você já adotou a alimentação vegetariana, ou pensa em incluí-la em seu estilo de vida, é preciso conhecer um pouco sobre saúde e nutrição. Isso porque, ainda que 14% da população brasileira seja vegetariana, continua sendo comum que se considere esse tipo de alimentação como restritiva.

Com isso, acredita-se que todo vegetariano precisa, necessariamente, de suplementação alimentar. Mas isso não é verdade.

Cada vez mais estudos comprovam que a dieta vegetariana é mais saudável e pode oferecer todas as vitaminas e minerais de que um indivíduo precisa para viver bem. Mas isso vai depender do tipo de vegetarianismo adotado por cada pessoa.

Tipos de vegetarianismo

Os vegetarianos são aqueles que excluem do seu cardápio os alimentos de origem animal. Mas existem quatro tipos de vegetarianismo: o que inclui ovos, leites e laticínios na dieta; o que consome leite e derivados; o que permite o ovo em sua alimentação; e, por fim, o vegetariano estrito, conhecido como vegano, que não come nenhum alimento de origem animal.

Por isso, dependendo do tipo de vegetarianismo, pode ser necessário usar suplementos alimentares para suprir possíveis carências nutricionais relacionadas à ausência de alimentos de origem animal na dieta.

Entretanto, quem consome basicamente produtos industrializados e pobres em nutrientes – seja vegetariano ou não – é quem tem mais chances de precisar dos suplementos.

Vitamina B12

Se a dieta vegetariana for realizada corretamente – com vegetais, legumes, gorduras saudáveis, grãos e frutas diversificadas e balanceadas – ela irá oferecer todos os nutrientes necessários para o bom funcionamento do corpo.

A única exceção é a vitamina B12. Isso porque a B12 somente é encontrada em alimentos de origem animal, como carnes, leites e ovos e a sua ausência no organismo pode causar danos à memória, formigamentos nas pernas e mãos, além de anemia.

Ainda assim, a sua suplementação deve ser avaliada caso a caso. Para saber se um vegetariano deve ou não suplementar a B12, e qual a dose ideal, é preciso realizar exames de sangue periódicos.

De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), os veganos adultos que não fazem exames laboratoriais e que não consomem leite, ovos e laticínios devem utilizar o suplemento de vitamina B12 como prevenção.

Cálcio, ferro e ômega 3

Além da B12, estudos demonstram que vegetarianos estritos podem ter carência de outros nutrientes como cálcio, ferro e ômega-3. Isso pode ocorrer por conta de uma alimentação baseada em comidas industrializadas, já que esses nutrientes também estão presentes em alimentos de origem vegetal.

No entanto, mesmo consumindo alimentos ricos em cálcio, ferro e ômega-3, como a semente de gergelim, a couve e a linhaça, nem sempre esses nutrientes são corretamente absorvidos pelo corpo.

O mesmo ocorre com a B12 que, mesmo em quem consome carne, pode se apresentar deficitária e demandar a reposição com suplementos.

De acordo com estudos realizados pela Sundt, empresa especializada em suplementos lipossomais, isso ocorre porque, dependendo do estado de saúde e da idade da pessoa ela pode ter dificuldades de absorver vitaminas e minerais apenas através da alimentação.

É aí, então, que há a necessidade de usar suplementos para repor os nutrientes e evitar doenças causadas pela carência nutricional.