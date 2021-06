Saguão da Câmara de Sumaré recebe o nome de Ronaldo Mendes

Os vereadores de Sumaré aprovaram o Projeto de Decreto Legislativo que nomeia como “Ronaldo Mendes de Souza” o saguão de entrada do prédio sede da Câmara Municipal. A homenagem ao ex-vereador, falecido no dia 3 de junho, vítima da Covid-19, foi aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária desta terça-feira (8).

O Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2021 foi protocolado pelo presidente da Casa, vereador Willian Souza (PT), e assinado por todos os outros parlamentares. O documento destaca que “seu legado progressista, sua visão de futuro e sua sensibilidade fizeram de Ronaldo Mendes um político admirado por aliados e adversários”.

Ronaldo Mendes de Souza nasceu na cidade de Maria Helena, no estado do Paraná, em 27 de agosto de 1977. Foi morador do bairro Matão por mais de 30 anos. Cursou a faculdade de Direito e pautou sua atuação na área do Direito Previdenciário.

Foi candidato a vereador pelo PSDB em quatro eleições. Em 2008, recebeu 1.405 votos; em 2012, foi eleito, com 1.836 votos, e reeleito, em 2016, com 1.297 votos. Nas últimas eleições, recebeu 1.936 votos, classificando-se como suplente.

Ao longo de seu trabalho como vereador, apresentou mais de 1.300 proposituras, em busca de melhorias para os cidadãos de Sumaré.