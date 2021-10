Safra de amendoim em SP estimada em 589 mil toneladas

A safra 2021/22 de amendoim em São Paulo está estimada em 589,2 mil toneladas. Os dados são do 1° Levantamento da Safra de Grãos para o período, publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quinta-feira (7). O volume representa um aumento de 4,9% em relação à temporada anterior.

A estimativa de área plantada também apresenta crescimento, fechando o ciclo em 159,8 mil hectares (+4,2%). O cultivo ocorre em dois períodos distintos, com a primeira safra semeada entre outubro e dezembro e a segunda safra com o plantio previsto entre janeiro e março. A produtividade se mantém quase estável quando comparada à safra anterior, com estimativa de 3.687 kg/ha.

Em São Paulo, maior produtor nacional, o amendoim é bastante tolerante às pragas, contribuindo para diminuir a quantidade de infestações. Os principais pólos de cultivo são as regiões da Alta Mogiana (Ribeirão Preto, Dumont, Jaboticabal e Sertãozinho) e Alta Paulista (Tupã e Marília).

O cultivo é conduzido principalmente em rotação com cana-de-açúcar e pastagens, reduzindo a incidência de plantas daninhas e melhorando a qualidade dos nutrientes no solo. Desta forma, a rotação das culturas também contribui para amenizar os custos de implantação dos canaviais.

O boletim completo, com o panorama da produção de grãos em São Paulo e em todo o Brasil, está disponível no site da Conab.