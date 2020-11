Sardelli quer app do emprego em Americana

Um aplicativo que poderá aproximar o trabalhador do seu próximo emprego. O candidato a prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), pretende usar a tecnologia para facilitar a busca por emprego e por recolocação no mercado, uma vez que uma das prioridades no seu governo será combater o desemprego em diversas frentes.

O Canal do Emprego reunirá as atualizações de empresas em busca de profissionais e permitirá que os interessados se inscrevam nas vagas. “O Canal do Emprego reunirá aqueles que procuram um trabalho e as empresas que oferecem vagas. É um espaço feito para que todos ganhem e, acima de tudo, Americana fortaleça a sua retomada econômica”, disse Chico.

O mecanismo é uma forma de aperfeiçoar o trabalho feito pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), que já oferece uma lista para busca de vagas, além de ser um espaço com potencial para realizar treinamentos, entrevistas de emprego e eventos voltados àqueles que estão em busca de trabalho.