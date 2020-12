Sabadou com ousadia e alegria

Modelo Karol Silva arrasa em corpo escultural nas redes sociais

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos com ousadia. Estamos falando da modelo Karol Silva, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e charmosa, a paulista de São Bernardo do Campo, de apenas 25 anos, se destaca através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito repleto de tatuagens que acrescentam mais sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas e suas tattoos através de ensaios fotográficos.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito linda”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da bela. Para poder acompanhar mais sobre Karol Silva, basta seguir ela no seu Instagram @kaarolsilva, onde ela possui mais de 11 mil seguidores.

Funkeira Arlekinah chega bombando nas redes sociais

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da maravilhosa Arlekinah, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais onde possui 118 mil seguidores apaixonados e enlouquecidos por essa loira com shape perfeito que tem a música como sua grande paixão.

Esplêndida e provocante, a funkeira, natural de Caraguatatuba, litoral norte paulista, adotou a famosa personagem “Arlequina” dos quadrinhos do herói Batman, como inspiração para arrasar nas noites de funk. A loira é aquela gata que através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão babando.

Nas redes sociais, a beldade não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousadíssimos na praia. Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs com alguns dos comentários como: “Muito linda”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da bela funkeira. Para poder acompanhar mais sobre a Arlekinah do Funk, basta seguir ela no seu Instagram @arlekinah_oficial.

Bruna Muniz aposta em plataforma de fotos e vídeos sensuais

Uma das modelos mais desejadas do Brasil, a mineira Bruna Muniz arrasa com suas fotos de ensaios sensuais e diz que ser sexy é com ela mesma. Além da marquinha, as tatuagens, que ela nem sabe quantas tem, são outras paixões que Bruna espalha pelo belo corpo malhado e que destaca ainda mais o jeito sensual da loira, que pode ser vista nas plataformas de fotos e vídeos sensuais na internet, como OnlyFans e CloseFriends.

Esplêndida e provocante, Bruna Muniz, que foi capa da revista Spycifire, anunciou que irá criar um grupo no aplicativo Telegram de maneira gratuita com amostras dos seus ensaios, para poder divulgar as fotos que serão enviadas para as plataformas de conteúdo exclusivo para assinantes.



Os links de acesso as plataformas sensuais da loira são divulgados no seu Instagram oficial @bb_muniz diariamente, onde a bela possui mais de 24 mil seguidores. Para saber mais a respeito é só entrar em contato com a Bruna Muniz que ela sempre anuncia quando seus novos cliques e vídeos que estarão disponíveis.

Musa fitness Carolina Azevedo exibe shape sarado e avisa

Carolina Azevedo também fala quais atividades físicas pratica : ‘Não quero críticas, nem elogios sobre meu corpo’. Quem acompanha Carolina Azevedo no Instagram sabe que a beldade gosta de postar fotos exibindo o seu corpão. Mas a musa fitness não está nem aí para as opiniões.

”Não quero críticas, nem elogios sobre meu corpo. Aliás elogiar até pode ser legal, desde que seja com respeito. Odeio cantada barata travestida de elogio”, afirma.

Carolina diz não entender o motivo que leva algumas pessoas a falarem do corpo de outras.

“Não entendo por que as pessoas se acham no direito de opinar sobre a forma física dos outros”, pontua.

Para manter o corpo sarado, a influencer aposta em vários modalidades de atividades físicas. “Antes da pandemia, fazia 3 tipos de treino por dia: boxe, natação e balé fit . Hoje em dia, sou adepta do Hiit, musculação e spinning”, conta a loira, que tem 88cm de busto e 96 cm de bumbum.

creditos samuel mellin /vhassesoria