Sábado tem plantão psicológico gratuito em Nova Odessa

Está marcado para o próximo sábado, dia 3, a segunda edição dos atendimentos do Projeto “Plantão Psicológico AGAP – Acolhimento Genuíno de Atenção Psicológica”, de atendimento gratuito e sem pré-agendamento por profissionais psicólogos que atuam em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa. Novamente, o atendimento espontâneo, realizado por sete profissionais voluntários da cidade, será realizado no 1º piso do Ambulatório de Especialidades, ao lado do Hospital e Maternidade Municipal, na Avenida João Pessoa, no Bosque dos Cedros, das 8h às 12h. Os menores devem estar acompanhados de responsáveis legais.

Nas duas primeiras edições, a equipe realizou um total de 35 atendimentos de pessoas que procuraram pela primeira vez um atendimento psicológico. “Nosso público-alvo é qualquer pessoa que se encontre nas situações acima e recorra espontaneamente ao plantão. É importante destacar que o atendimento estava aberto para a demanda espontânea da nossa população. Nenhuma dessas 35 pessoas estavam em lista de espera por atendimento em nossa rede municipal de saúde”, explicou o secretário de saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o foco do programa é atender, sempre respeitando todas as normas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, as pessoas em situação de crise, reduzir o sofrimento dos cidadãos e, assim, diminuir a demanda em outras áreas – inclusive na própria Rede Municipal.

No plantão psicológico gratuito, o atendimento imediato e emergencial é voltado para as pessoas em momentos de crise, luto, ideação suicida, depressão, sofrimento extremo, desamparo, desesperança e desespero – ou seja, “situações em que não consegue enxergar uma saída” –, e demais emergências psicológicas e emocionais.

“Notamos que muitas pessoas apresentam sintomas de crise de pânico e até em pensamentos suicidas. Até por conta do período de pandemia que estamos vivenciando, o Plantão terá a função de auxiliar e tratar pessoas”, alertou Nivaldo.

“Queremos promover o autoconhecimento, o autocuidado, a qualidade de vida e a cidadania dessas pessoas, acolhendo o seu sofrimento no exato momento em que elas necessitam. O objetivo é democratizar o acesso público à Psicologia, oferecendo à comunidade um cuidado psicológico que favoreça o desenvolvimento pessoal e comunitário, contribuindo com a Saúde Pública”, acrescentou a psicóloga clínica Marlei Cunha, idealizadora do projeto ao lado da jornalista e escritora Marineuza Lira.

“Devido à pandemia, os surtos psiquiátricos e a demanda psicológica têm aumentado, tanto por profissionais de saúde quanto pela população. Temos profissionais bastante abalados pela situação, e pessoas comuns, da população, também. Por isso a importância desse plantão psicológico, necessário em um momento tão difícil para todos”, completou Marlei. O “Plantão Psicológico AGAP” acontecerá a cada 15 dias, sempre sem a necessidade de agendamento. O próximo está marcado para dia 17 de abril.

Psiquiátrico

A iniciativa não deve ser confundida com os mutirões de atendimento com médicos psiquiatras, também aos sábados, no 2º piso do Ambulatório Municipal de Especialidades, mas que visa diminuir a fila de consultas reprimidas ao longo do último ano. Neste segundo caso, só são atendidos pacientes previamente agendados e convocados por telefone pela Secretaria de Saúde.

O objetivo é diminuir consideravelmente a “fila” de espera, que estava com pouco mais de 900 pacientes no aguardo pelo atendimento. O mutirão psiquiátrico também continua neste próximo sábado, apenas para pacientes que já aguardavam consultas.