Sábado tem novo plantão psicológico em Nova Odessa

Neste sábado, dia 17, ocorre mais uma edição dos atendimentos do Projeto “Plantão Psicológico AGAP – Acolhimento Genuíno de Atenção Psicológica”, de atendimento gratuito e sem pré-agendamento por profissionais psicólogos que atuam em parceria com a Prefeitura de Nova Odessa.

O atendimento é espontâneo, realizado por sete profissionais voluntários da cidade, no 1º piso do Ambulatório de Especialidades, na Avenida João Pessoa, no Bosque dos Cedros, das 8h às 12h. Pacientes menores de idade devem estar acompanhados de responsáveis legais.

O projeto, realizado a cada dois sábados, foi iniciado no dia 06 de março. “Nosso público-alvo é qualquer pessoa que deseja passar por um atendimento psicológico e a grande maioria das pessoas atendidas, até agora, estão tendo o primeiro contato com um profissional de psicologia”, explicou o secretário de saúde, o médico Nivaldo Luís Rodrigues.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o foco do programa é atender, sempre respeitando todas as normas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19, as pessoas em situação de crise, reduzir o sofrimento dos cidadãos e, assim, diminuir a demanda em outras áreas – inclusive na própria Rede Municipal.

No plantão psicológico gratuito, o atendimento imediato e emergencial é voltado para as pessoas em momentos de crise, luto, ideação suicida, depressão, sofrimento extremo, desamparo, desesperança e desespero – ou seja, “situações em que não consegue enxergar uma saída” –, e demais emergências psicológicas e emocionais.

“Notamos que muitas pessoas apresentam sintomas de crise de pânico e até em pensamentos suicidas. Até por conta do período de pandemia que estamos vivenciando, o Plantão terá a função de auxiliar e tratar pessoas”, alertou Nivaldo.

“Queremos promover o autoconhecimento, o autocuidado, a qualidade de vida e a cidadania dessas pessoas, acolhendo o seu sofrimento no exato momento em que elas necessitam. O objetivo é democratizar o acesso público à Psicologia, oferecendo à comunidade um cuidado psicológico que favoreça o desenvolvimento pessoal e comunitário, contribuindo com a Saúde Pública”, acrescentou a psicóloga clínica Marlei Cunha, idealizadora do projeto ao lado da jornalista e escritora Marineuza Lira.