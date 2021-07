Sábado tem mais Fora Bolsonaro na região

Antes do ato da Direita contra Bolsonaro previsto para setembro, no próximo sábado acontece mais um Fora Bolsonaro na região.

Será o quarto ato seguido com apoio de sindicatos e movimentos sociais em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Mais uma vez o tom será pedido de impeachment, aumento no valor pago no auxílio emergencial e vacina para todos.

Desta vez a concentração acontece na praça Comendador Muller, em Americana, a partir das 10h. Os organizadores recomendam o uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social. Uma carreata deve sair na sequência do ato inicial.