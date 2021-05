Sábado tem Feira de Artesanato em praça de Sumaré

Neste sábado, dia 22, das 9h às 13h, ocorre mais uma edição da tradicional Feira do Artesanato de Sumaré na Praça Central Manoel de Vasconcellos (atrás da Igreja Matriz de Sant´Ana), seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, como o distanciamento entre as barracas e a oferta de álcool em gel aos clientes.

Opção de lazer e de compras para os moradores de Sumaré, a feira conta com barracas de produtos confeccionados por artesãos da cidade e também de alimentação, com diversas opções de salgados e doces. Crochê, bordado, pintura, materiais em madeira, uma grande variedade de artigos podem ser encontrados no local. O público também pode conferir a exposição e venda de obras de artistas plásticos da cidade.

“Para nós é fundamental apoiar e valorizar os empreendedores sumareenses. A Feira do Artesanato é mais uma opção de compras para as famílias sumareenses e importante fonte de renda para os expositores, dos mais variados segmentos. Estão sendo tomadas as precauções para que aconteça de forma segura e, para isso, pedimos a colaboração de todos para que sigam as normas estabelecidas”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Os artesãos interessados em expor seus trabalhos devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que coordena o projeto, pelos telefones (19) 3903-4224 ou 3903-4231.