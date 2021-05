Sábado tem arrecadação de cobertores em Nova Odessa

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa promove no próximo sábado, dia 22, das 9h às 14h, o drive-thru da Campanha de Inverno de 2021, com a arrecadação exclusiva de cobertores. O slogan deste ano é “Doe Cobertores e Aqueça o Frio de Quem Precisa”. A ação vai acontecer seguindo todas as regras de higiene e distanciamento social, no estacionamento do Paço Municipal – que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro, em frente à Praça dos Três Poderes.

De acordo com a presidente do Fundo Social, Juçara Rosolen, geralmente a campanha recolhe todo tipo de agasalho, mas nesta edição não serão arrecadados itens de vestuário. O motivo é que as equipes de voluntários do órgão, formadas em sua maioria por idosos, encontram-se em isolamento social por causa da pandemia, o que dificultaria o processo de triagem, separação e preparação das doações.

“O inverno está chegando e realmente precisamos nos unir com o objetivo de minimizar os efeitos do frio para as pessoas carentes. Mais uma vez, eu friso que fazer o bem ao próximo enriquece a nossa alma e o nosso coração. Por isso, vamos ajudar. Convido a população a participar deste evento que, sem dúvida, aquecerá o coração dos doadores e também dos que serão beneficiados com estes cobertores”, disse a presidente.

Para o prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, a Campanha de Inverno é uma iniciativa alinhada com as prioridades de seu governo, que é cuidar das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam. “Estamos contanto com as empresas, os estabelecimentos comerciais e todas as pessoas que se encontram em condições de ajudar. Tenho certeza de que vamos alcançar um excelente resultado”, afirmou o chefe do Executivo.

Doações

Os interessados também podem fazer suas doações nos dias úteis, diretamente na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada no Clube da Melhor Idade – na Rua Heitor Penteado, nº 199, também no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Já as famílias que precisam de donativos podem procurar o Departamento de Promoção Social na Rua Anchieta, nº 130, no Centro, onde serão atendidas pelo Serviço de Assistência Social da Prefeitura de Nova Odessa. Mais informações sobre os programas sociais podem ser obtidas pelos interessados através do telefone (19) 3476-1358.