Sábado é “Dia D” de Vacinação em Sumaré

O “Dia D” de Vacinação Contra a Poliomielite e de Multivacinação acontece nesse sábado, dia 17. Em Sumaré, além das salas de vacina que vão funcionar das 8 às 17 horas, serão montados postos volantes que atenderão das 8 às 14 horas.

O público-alvo da vacinação contra a Polio são todas as crianças entre 1 ano e menores de 5 anos de idade, mesmo aquelas que já tenham recebido a dose anteriormente! A administração é feita via oral, conhecida como a “vacina da gotinha”. Em Sumaré, desde o início da Campanha Nacional, em 5 de outubro, 1.100 crianças foram vacinadas. Em todo o Município, a cobertura vacinal é de aproximadamente 70% – das 15.652 crianças na faixa etária para a vacina.

“A população deve procurar o serviço mesmo com a pandemia do coronavírus, pois essa é uma vacina de extrema importância e a vacinação é a única forma de manter as crianças imunes à doença. Todos os protocolos de segurança em saúde serão tomados, com a disponibilização de álcool em gel para a população, organização de filas com distanciamento e orientações sobre medidas de prevenção à Covid-19”, ressaltou o secretário de Saúde de Sumaré, Rafael Virginelli.

Na mesma data, também acontecerá o “Dia D” de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. O Objetivo é analisar a caderneta de vacinação e, para aqueles que estiverem faltando alguma vacina, serão aplicadas as doses necessárias.

Salas de Vacina – das 8 às 17 horas

Região Central:

CS II – Rua Antônio do Valle Melo, 1510, Centro.

USF Vasconcellos – Rua João de Vasconcellos, 777, Parque João de Vasconcelos.

USF Cruzeiro – Rua 3, 311, Chácaras Estrela D´Alva.

Soma: Rua 1, Vila Soma.

Região da Área Cura:

USF Bandeirantes – Rua Josias Macedo Neves, 15, Parque Bandeirantes.

USF Denadai – Rua Luciano Ramos Ayala, 553, Jardim Denadai.

USF São Judas – Rua Circular, s/nº, Jardim São Judas Tadeu.

Região do Matão:

USF Nova Terra – Rua Carlos Rogério Farias, 315, Jardim Nova Terra.

USF Santa Clara – Rua Benedito Teodoro Mendes, 26, Jardim Santa Clara.

USF Paraíso – Rua Expedito Vieira Damasceno, 50, Jardim Paraíso.

Região do Picerno:

USF Picerno – Rua da Saúde, s/nº, Jardim Picerno.

Região de Nova Veneza:

USF Jardim do Trevo – Rua Inácio N. De Moura, 266, Jardim do Trevo.

USF CIS Nova Veneza – Rua Paraíba, 211, Jardim São Francisco.

USF Virgílio Viel – Rua Alice MenuzzoPancote, 294, Jardim Virgílio Viel.

Região do Maria Antônia:

USF Ângelo Tomazin – Rua Gervacina Alves Ferreira, 1.450, Jardim Ângelo Tomazin.

USF Maria Antônia – Rua Oswaldo Vaccari, 685, Jardim Maria Antônia.

USF Dall’Orto – Rua Piracanjuba, 95, Jardim Dall’Orto.

Postos Volantes – das 8 às 14 horas