Sábado acontece o “Dia D de Multivacinação” em Americana

As Unidades Básicas de Saúde de Americana vão abrir neste sábado, 17 de outubro, das 8h às 17h, para a Campanha “Dia D de Multivacinação”, visando ampliar a cobertura vacinal de rotina das crianças. Além da poliomielite, os pais devem levar a carteira de vacinação dos filhos para verificação de outras vacinas que estejam atrasadas.

Até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta, das 8h às 16h, as unidades estarão vacinando crianças que tenham entre um e cinco anos de idade contra a poliomielite. Além disso, a carteira de vacinação poderá ser atualizada para as demais vacinas que estejam atrasadas para pessoas entre dois meses e 15 anos de idade.

As pessoas poderão ser imunizadas contra as doenças que são imunopreveníveis, conforme o calendário nacional de vacinação: (BCG) contra tuberculose, (VIP e VOP) contra poliomielite (HEP B) hepatite B, PENTAVALENTE contra difteria, tétano, hepatite B, coqueluche, haemophilus influenza B. (PNEUMO) contra doenças pneumocócicas, (MENINGO C) contra doença meningocócica tipo C (HEPATITE A) contra hepatite A (VARICELA) contra catapora (SCR) contra sarampo, caxumba e rubéola, (FA) contra febre amarela e (ACWY) contra meningite meningocócica tipo ACWY.

Para a vacinação, devem ser apresentados os seguintes documentos: carteira de vacinação, CPF e cartão SUS.

Confira as unidades:

UBS – Vila Mathiensen – (Dr. Oswaldo Cruz) – Rua das Alfazemas, 316 – Mathiensen

ESF – Praia Azul (Dr. Pirajá da Silva) – Rua Pará, 406 – Praia Azul

UBS – São Vito (Dr. Vital Brasil) – Rua Vicente Caravieri, 300 – São Vito

ESF – Jardim Alvorada (Dr. Miguel Couto) – Rua dos Asteróides, 298 – Jardim Alvorada

UBS – Cariobinha (Dr. Pedro Pioli) – Rua São Simão, 522 – Cariobinha

UBS – São Luiz/Boer – Rua Romindo Bosqueiro, 55 – Esquina/ Rua Virtude – Jardim Boer

ESF – Jardim Brasil – Rua Benedito Aparecido Bertossi, 480 – Jardim Brasil

UBS – São Domingos – Rua Salvador Giordano, 320 – São Domingos

ESF – São José – Rua Agostinho Turrão, 150 – São José

UBS – Parque das Nações – Rua Austrália, 301 – Parque das Nações

ESF – Mário Covas/Dona Rosa – Rua Solidariedade, 1080 – Bairro Dona Rosa

UBS – Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, 900 – Jardim São Paulo

UBS – Vila Galo – Rua Quintino Bocaiuva, 1250 – Vila Galo