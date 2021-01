S.Bárbara zera fila de vagas de creche

O ano de 2021 começa com a Educação de Santa Bárbara d’Oeste fazendo história. Pela primeira vez, o Município inicia o ano letivo com lista de espera zerada e vagas disponíveis de creche na Rede Municipal. Todas as crianças de 0 a 3 anos em que os responsáveis procuraram a Secretaria de Educação têm suas vagas garantidas em 2021. São 3.900 vagas de creche oferecidas, quase o triplo das ofertadas em 2013. O ano letivo vai começar com mais de 3.000 alunos matriculados.

A população barbarense cresceu e o trabalho seguiu com muito comprometimento. Foram construídas e ampliadas 17 novas creches que, somadas as do convênio Bolsa Creche, resultaram na conquista de mais 2.400 vagas geradas entre 2013 e 2020.

De acordo com o prefeito Rafael Piovezan, o compromisso com a Educação é constante. “Este foi um grande desafio que nós colocamos como objetivo para ajudar as pessoas. É uma vitória muito especial e que sabemos o quanto impacta na vida das famílias. Não é a vaga em si, mas o quanto a garantia dela gera oportunidade para a família trabalhar e o quanto é importante para a criança aprender e desenvolver. É o amor pelo futuro das crianças e pela cidade, porque são elas que vão fazer a cidade avançar cada vez mais. É por isso que mantemos nosso compromisso de inovarmos e avançarmos na área da Educação, para manter a qualidade e disponibilidade de vagas para aqueles que mais precisam”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“A viabilização destas vagas reúne esforços, vontade política e muita dedicação da Administração Municipal. Zeramos a fila de vagas de creche por meio de investimentos em obras, planejamento e otimização dos espaços escolares e convênios em prol da população. O trabalho continua focado para que nossas crianças recebam o melhor cuidado e aprendizado para se desenvolverem na integralidade”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

O investimento constante na qualidade da alimentação escolar, formação de monitores e professores e projetos pedagógicos que desenvolvem as potencialidades dos bebês e crianças refletem o cuidado na integralidade do aluno e na conquista de resultados que excedem expectativas.

Elizandra Pereira Albuquerque, mãe do Lucas, de 2 anos, aluno da EMEI “Profª Neuza Carleto”, no Jardim Pérola, só tem a agradecer. “É uma segunda casa para ele, chega de braços abertos para as tias e evoluiu muito desde que entrou. Eu fico muito feliz e tranquila para trabalhar”, declarou a mãe. “A escola foi uma escolha excelente para nossa vida, agradeço de coração o carinho e o contato direto que podemos ter, estou muito satisfeita”, completou Juliana Cristina Celestino, mãe do Bryan e do Breno, que também estudam na EMEI “Neuza”.

A mãe da Mel, de 4 anos, Juliana Luzia Corrégio Rossi, ama a escola que a filha está matriculada, a EMEI “Olímpia Gelli Romi”, no Jardim Europa. “Desde o ‘seo’ João da portaria, as meninas da recepção, as merendeiras, as ‘tias’… Todos me chamam pelo nome e tratam muito bem a Mel, ela adora aqui”, disse. “A escola é essencial para o desenvolvimento e para a vida do Caio, aqui é uma benção e gosto muito dos profissionais de todas as áreas”, declarou Giovana Manzini Pereira, mãe do Caio, de 2 anos.

Desenvolvimento

O olhar criterioso e trabalho comprometido segue em toda a Educação Municipal. Santa Bárbara possui hoje um dos melhores IDEBs (Índice Desenvolvimento de Educação Básica) da região, com nota 7,1 bem acima das média do Estado de São Paulo (6,5) e do Brasil (5,5), ultrapassando a meta projetada para 2019 (6,8) e para este ano (7,0).

O Município apresenta também uma crescente no desempenho do IOEB (Índice de Oportunidades da Educação Brasileira). O IOEB de 2019 traz a nota 5,4, entre as melhores da região e acima da média nacional (4,7). Os índices de 2015 e 2017 foram de 5,1 e 5,3, respectivamente. O estudo identifica quanto cada cidade ou estado contribui para o sucesso educacional dos indivíduos onde vivem, oferecendo dados sobre a qualidade da educação para crianças e jovens.