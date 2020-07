S.Bárbara segue com os serviços de zeladoria

A galeria de águas pluviais da travessa das ruas da Paz e Bondade, no Vista Alegre está recebendo melhorias nesta segunda-feira (27). Na semana passada, novas guias e sarjetas foram construídas na Rua José de Campos Machado, na Vila Boldrin e as bocas de lobo e grades da Rua José Olegário, no Residencial Dona Margarida receberam reparos. Esta é uma das frentes de trabalho de zeladoria da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste.

Nos últimos dias as grades e bocas de lobos das galerias das ruas Santa Bárbara, no Centro, Clóvis Haddad, no Souza Queiroz, Mario Benith, no Planalto do Sol, São Jerônimo e Santo Expedito, no Dona Regina, Arthur Sampaio, no Conjunto Roberto Romano, e Antonio Inácio Zepelin, no Parque Zabani foram limpas. A Estrada Olhos d´Água recebeu conservação e nivelamento para o tráfego de veículos e a equipe deu continuidade no desassoreamento do Ribeirão dos Toledos no Jardim Batagin.

O serviço de capinação e limpeza foi executado em áreas e vias do Residencial Furlan, Mollon, Santa Fé, Nova Conquista e Conjunto dos Trabalhadores. Diversas frentes seguem com os serviços de zeladoria cuidando dos espaços públicos.